Португалия — Словакия: прогноз на матч 13 октября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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13 октября 2023 года в португальском городе Порту состоится матч 7 тура квалификации к ЧЕ-2024 по футболу. Португалия на стадионе «Драгау» будет принимать Словакию. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

В группе J в квалификации это главный матч тура, который во многом определит шансы на лидирующую строчку в группе. Португальцы одержав викторию практически на 100 процентов себе обеспечат первое место в группе. Если победит Словакия, то интрига в группе за 1 место скорее всего будет до последних туров. Португальцы к тому же в 6 сыгранных встречах квалификации без пропущенных голов, смогут ли они продолжить эту великолепную серию, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5), ТМ (3,5).

Португалия

 

Сборная Португалии собрала в себя все сливки атакующий игроков высочайшего класса. Среди них: неувядаемый Криштиану Роналду, который в свои 37 лет все в порядке и перодически забивают решающие голы в важных матчах за свой аравийский клуб «Аль-Наср»; Жоау Феликс, который в этом сезоне защищает цвета «Барселоны» и уже принес много пользы каталонской команде; Диогу Жота из «Ливерпуля»; Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед»; Бернарду Силва, один из лидеров и конструкторов атак сильнейшей на данный момент европейской команде «Манчестер Сити», вместе с которой он выиграл Лигу Чемпионов в текущем году. Плюс к этому много молодых дарований в команде и опытных защитников, в числе которых Жоау Канселу, Рубен Диаш, Диогу Далот, Пепе, Рафаэл Герейру.

В прошлом отборочном турнире к Чемпионату Европы 2020 португальцы в своей группе заняли 2 место и набрали 17 баллов в 8 встречах. Тогда первую строчку они уступили Украине, которая набрала на 3 балла больше, но при этом на столько же очков оторвались от третьей Сербии. Им удалось забить в этих встречах 22 мяча и пропущено было 6 голов. Благодаря второй строчке они успешно отобрались на главный турнире ЧЕ-2020.

В финальном же турнире Португалия по итогу группового этапа заняла 3 место, уступив первые 2 строчки Франции и Германии. От французов они отстали на 1 балл, а с Германией было поровну очков, но те были выше за счет дополнительных показателей. Но все же 3 место в группе позволило им сыграть в плей-офф турнира, т.к. 4 лучшие команды занявшие 3 места в группах попадали туда, а они из этих команд имели лучший показатель.

Плей-офф же основного турнира стал для команды неудачным и на первой стадии 1/8 финала они потерпели обидное поражение от Бельгии (0:1), где имели кучу голевых моментов во встрече, но не смогли их успешно реализовать.

В текущем квалификационном турнире к ЧЕ-2024 Португалия выглядит просто великолепно, о чем говорит максимально набранное количество очков (24) в 6 сыгранных турах. Впечатляет и то, что в этих встречах они не пропустили ни одного гола, при этом смогли отличиться аж 24 раза, больше всех из которых забил Роналду (5 мячей). Перед оставшимися 4 матчами группы португальцы имеют комфортное преимущество в 5 очков над Словакией, которую они в первой очной встрече обыграли в гостях (1:0), а победный гол тогда на свой счет записал Бруну Фернандеш, который забил мяч на последних минутах первого тайма с передачи Бернарду Силвы. А в последнем сыгранном 6 туре квалификации Португалия у себя дома разгромила в пух и прах Люксембург (9:0), где дублями отметились: Гонсалу Инасиу, Рамуш и Диогу Жота.

Результаты Португалии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 11.09.23 Португалия — Люксембург 9:0;
  • 08.09.23 Словакия — Португалия 0:1;
  • 20.06.23 Исландия — Португалия 0:1;
  • 17.06.23 Португалия — Босния и Герцеговина 3:0;
  • 26.03.23 Люксембург — Португалия 0:6.

Интересные статические факты Португалии:

  • В 6 последних матчах в активе команды виктории с общим счетом (24:0);
  • В последних 3 сыгранных домашних матчах победы с общим счетом (16:0);
  • В последних 6 встречах португальцы в среднем забивают 4 мяча за матч;
  • В последних 7 встречах португальцев не забивают обе команды;
  • Португальцы не пропускают на протяжении 6 последних матчей;
  • Только в 1 из 4 последних матчах команды было забито 4 и более мячей за игру;
  • Команда отличается голом в 6 последних матчах.

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Словакия

 

Сборная Словакии особо не блещет звездными игроками и коллектив собран в основном из игроков второго эшелона европейских клубов. Стоит отметить в защитных редутах Милана Шкриньяра, который сейчас защищает цвета ПСЖ; голкипера Мартина Дубравку, выступающего за «Ньюкасл». А в центральной линии неплохо себя проявляет Станислав Лоботка из «Наполи» и Марек Гамшик, который ранее играл за неаполитанцев, а сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор». Лишь в линии нападающих словацкая сборная не может похвастаться известными игроками, что на слуху у российского болельщика.

В прошлой квалификации к ЕВРО-2020 Словакия в своей группе Е заняла 3 строчку, набрав там 13 баллов в 8 сыгранных турах. Всего на 1 очко они отстали тогда от второго Уэльса и на 4 балла от первой Хорватии. В 8 матчах им удалось забить 13 мячей и 11 голов было пропущено. Но они все же сыграли в плей-офф продвижения по итогам квалификации и сначала прошли там Ирландию, обыграв тех в серии пенальти (4:2), после безголевой ничьи (0:0) в основное время игры, а в финале этого плей-офф удалось в непростом поединке обыграть Северную Ирландию (2:1) по исходу двух дополнительных овертаймов, при (1:1) в основное время матча. Победный гол в той встрече был на счету Дюриша на 110 минуте встречи.

На главном турнире ЧЕ-2020 Словакия сыграла в группе Е, где ей противостояли Швеция, Испания и Польша. В этом квартете словакам удалось стать третьими, опередив поляков на 2 балла и набрав 3 очка. А вот в заветную двойку им попасть не удалось: у Испании было 5 очков, у Швеции 7. Был шанс попасть в плей-офф по рейтингу команд, занявших 3 места, но в нем они заняли последнее 6 место, а проходили только 4 команды.

В текущем отборочном первенстве к ЧЕ-2024 у словаков дела идут пока неплохо и на данный момент они занимают вторую строчку в таблице, имея 13 баллов в активе после 6 сыгранных матчей. Они имеют неплохой шанс на данный момент продолжить свой путь на главном турнире ЧЕ-2020, опережая на 3 балла ближайшего преследователя Люксембург. В последнем сыгранном 6 туре квалификационного турнира Словакия уверенно обыграла в родных стенах Лихтенштейн (3:0), где все 3 мяча забила до 6 минуты встречи, выдав для себя просто сумасшедший старт игры. В дальнейшем словаки уверенно доминировали над оппонентом и практически ничего не дали создать им у своих ворот, а в створ и вовсе не дали нанести ни одного удара.

Результаты Словакии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 11.09.23 Словакия — Лихтенштейн 3:0;
  • 08.09.23 Словакия — Португалия 0:1;
  • 20.06.23 Лихтенштейн — Словакия 0:1;
  • 17.06.23 Исландия — Словакия 1:2;
  • 26.03.23 Словакия — Босния и Герцеговина 2:0.

Интересные статические факты Словакии:

  • В 7 из 11 последних встреч словаки не побеждали;
  • В 4 из 5 последних встречах в активе команды победы;
  • Последний гостевой матч для словаков был победным
  • В 3 последних играх словацкой сборной не забивают обе команды;
  • В 7 последних встречах сборной ни разу не было забито 4 и более гола за игру;
  • В 5 последних матчах команда забивает в среднем чуть более 1,5 мяча;
  • Словаки отличаются голом в 4 из 5 последних встречах.

Португалия – Словакия: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 5 матчей. Практически полная доминация в них на стороне португальцев (4 победы) и 1 ничейный результат.

Португалия в среднем забивала в этих матчах 1.60 голов (8 забитых мячей), а Словакия 0,20 (1 мяч). 

Самая крупная победа в этих встречах была на стороне Португалии (3:0). 

В 5 последних очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 08.09.23 Словакия – Португалия (0:1)
  • 04.06.05 Португалия – Словакия (2:0).
  • 30.03.05 Словакия – Португалия (1:1).
  • 05.06.99 Португалия – Словакия (1:0).
  • 14.10.98 Словакия – Португалия (0:3).

В 5 последних очных поединках лишь 1 раз словаки смогли поделить очки с португальцами. А 4 победы были на счету Португалии, причем 2 из них в последних матчах.

Стоит заметить, что в 4 из 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и во всех 5 встречах тотал голов был меньше 3,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Португалия – Словакия

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния португальскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Португалии — 1.25;
  • Ничья — 6.25;
  • Победа Словакии — 12.10;
  • Ф1 (-1,5) — 1.75;
  • Ф2 (+2,5) — 1.39;
  • ТБ (2,5) — 1.65;
  • ТМ (2,5) — 2.27;
  • ТМ (3,5) — 1.51;
  • ТБ (3) — 2.06;
  • ОЗ (да) — 2.23;
  • ОЗ (нет) — 1.66.

Для Португалии важно победить в этом матче, что продолжить победную поступь в квалификационном турнире и обеспечить себе за несколько туров до конца 1 место в группе и при этом для них важно не пропустить в свои ворота голы, ведь они на данный момент идут с сухарем. Игровой состав португальцев очень сильный и достаточно сыгранный по сравнению со словацким и у меня нет сомнений, что мы увидим уверенную победу Португалии. В этой встрече хорошей ставкой выглядит Ф1 (-1,5), тем более что за это дают хороший коэффициент — 1.89.

В последних очной встрече команды не забивали друг другу, да и в 5 последних матчах ни разу не было забито более 3 голов. Можно сделать ставку на ТМ (3,5), за это дают хороший кэф 1.51.

Где смотреть матч Португалия – Словакия

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Португалия – Словакия
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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