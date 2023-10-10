Борис Игнатьев об отмене допуска России U17: «Люди такого масштаба оказались несостоятельными – позор! Спорт вне политики, казалось бы»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Борис Игнатьев Футбол

Борис Игнатьев прокомментировал отмену допуска российских команд.

УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Конечно, удивлен такому решению УЕФА. Люди такого калибра, масштаба оказались такими несостоятельными. Это позор!

Спорт, казалось бы, вне политики. А тут все решили люди, не имеющие отношения к футболу.

Хотя решение УЕФА было правильно обосновано: детям надо давать развиваться, они должны соревноваться, они не имеют никакого отношения к тем моментам, из-за которых страдает наш футбол и спорт.

Решение о допуске наших команд было принято на трезвую голову. Сидели руководители УЕФА, голосовали, поднимали руки, как-то его обосновывали. И дали обратный ход только потому, что они – никто.

Значит, им надо выходить из этой организации и заниматься другими делом. Раз они не могут даже воплотить в жизнь и отстоять решение, которое сами же приняли», – сказал бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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Михо
Ответ Edwin_Hubble
Это кто?
В тексте написано, бывший тренер сборной России. Читайте новость полностью)
+3
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мы есть чемпионы
Ответ Фанат Ференцвароша
Люди с ума сходят, причём с обеих сторон. Ну что за чепуха? Причём тут подростки, которым на момент начала конфликта было 14-16 лет?
Конфликт может быть на кухне в коммунальной квартире
+2
0
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Tallos
Да ладно. Мы все порадовались, когда УЕФА объявила о решении опустить. Но было бы глупо не ожидать, что политика, которая не спорта тут не выстрелит. В общем все эти "удивления" не более чем хайп. И так было понятно, что не пустят.
+1
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Фанат Ференцвароша
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Ответ мы есть чемпионы
Конфликт может быть на кухне в коммунальной квартире
Согласен. Хорошо написали. Но я проживаю в РФ на данный момент и не могу иначе обозначить происходящее
+1
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Chernoy
А причём здесь политика? Россию забанили за сво, а не за политику.
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