Валуев об отмене допуска российских команд U17: «Дно – стихия УЕФА. Я не удивлен»

Николая Валуева не удивило решение УЕФА в отношении российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«А я не удивлен решению . Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал бывший боксер и депутат Госдумы.

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