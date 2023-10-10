Валуев об отмене допуска российских команд U17: «Дно – стихия УЕФА. Я не удивлен»

Теги Николай Валуев сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Футбол

Николая Валуева не удивило решение УЕФА в отношении российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал бывший боксер и депутат Госдумы.

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12 комментариев

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Edwin_Hubble
Дно - стихия Госдумы с валуевыми да журовыми.
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Тухель
Уверен тот кто решил Валуева взять в думу до сих пор от своей идеи ухахатывается. Просто это выглядит, как годный троллинг. У нас могут в думе быть кто угодно и фиг с ним я могу понять что делает Роднина, Фетисов или Третьяк у них есть имя и куча людей их мнение считало, а может и сейчас считает авторитетным и их наличие в управление страной понятно, а у Валуева как бы имени и во время профессиональной карьеры не было.
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Alex
Ответ Edwin_Hubble
Дно - стихия Госдумы с валуевыми да журовыми.
это даже стихия всей российской власти
+6
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T622222
То что он депутат вот это реально удивляет
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Люблю осень
валуеву, видимо, довольно часто в голову прилетало.
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Дави На кнопы
Хсн, с думой. Но как его взяли вести Спокойной ночи малыши??? Это же стресс для детей, не??)
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leon01
Когда УЕФА достигла дна, вдруг снизу постучал Валуев мать его!)
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Максим Белолипцев
Почему за весь день никто из спикеров не упомянул про "показать яйца"? У меня бинго не складывается
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rigobersong
Коля-Кувалда прав:)) Надо уже решать вопросы как в 90х:)
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Абдаллах аль-Кутба
Быколя, футбол - это не ваше. Играйте в лапту и городки.
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СИ
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Русофобский запад не дно - враги.
Валуев, как ты оценишь то что рфс генсек Митрофанов не возмутил позорный допуск u17 без флага без гимна без символики а Митрофанов назвал такой допуск большим достижением?
Валуев, не хотите депутаты поднять вопрос о несоответствии занимаемых должностей руководящих работников рфс и в частности генсека рфс Митрофанова?
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