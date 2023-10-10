Валуев об отмене допуска российских команд U17: «Дно – стихия УЕФА. Я не удивлен»
Николая Валуева не удивило решение УЕФА в отношении российских команд.
Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«А я не удивлен решению УЕФА. Дно – их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», – сказал бывший боксер и депутат Госдумы.
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Валуев, как ты оценишь то что рфс генсек Митрофанов не возмутил позорный допуск u17 без флага без гимна без символики а Митрофанов назвал такой допуск большим достижением?
Валуев, не хотите депутаты поднять вопрос о несоответствии занимаемых должностей руководящих работников рфс и в частности генсека рфс Митрофанова?