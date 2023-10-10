«Неправильно допускать Россию, пока конфликт на Украине продолжается. Мы приветствуем это решение». Председатель Федерации футбола Швеции об отмене допуска U17

Теги сборная России U-17 УЕФА Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Швеции Политика Футбол

В Швеции поддержали отмену решения УЕФА о допуске России U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«Как мы считаем, неправильно разрешать российским сборным участвовать в международных турнирах до тех пор, пока конфликт на Украине продолжается.

Таким образом, мы приветствуем решение УЕФА о недопуске сборных России – как взрослых, так и юношеских – до турниров», – приводит Expressen слова бывшего премьер-министра Швеции Фредрика Райнфельдта, который с мая занимает пост председателя Шведского футбольного союза.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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25 комментариев

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ProXimO_91
Ответ Alex
Израиль просто так начал операцию? Просто оружие лишнее завалялось?
Израиль как бы полвека соседей своих хреначит. Но это другое))
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ddddan 2
Израиль тоже кстати в УЕФА😉и ybивает мирняк,как и их противники.
его тоже бы стоило исключить,даже если он защищается,это не повод убивать Mирных
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Ответ Alex
Израиль просто так начал операцию? Просто оружие лишнее завалялось?
израиль первый террорист на ближнем востоке, без всяких причин обстреливают соседей, при чём, не только Палестину в ответ на "агрессию", но ни одна западная сучка ни разу их не осудила...искренне жду, что Иран включится по полной и размажет их!
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rigobersong
Шведская армия:)

https://t.me/RadioGenoa/333
+7
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Owen_the_Simple
Ответ Alex
Израиль просто так начал операцию? Просто оружие лишнее завалялось?
Белоруссия вообще ничего не начинала, но её отстранили, а Израиль кварталы жилые превращает в пыль, но всё типа ОК? На кого эта бодяга рассчитана?
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Edwin_Hubble
Ответ Maturmalai
А расскажи-ка мне про эффективный способ убивать только террористов в плотной городской застройке. Может у тебя уже есть подобный опыт из Чечни там, еще откуда? Ну и заодно расскажи, как получилось, что человека с таким уникальным опытом как у тебя, не привлекли к ситуациям в Беслане или Норд-Осте, чтобы обошлось без жертв среди мирных граждан.
Ещё один одарённый) Если нет способов убивать, сюрприз-сюрприз, «только» террористов - давай устроим замес, трёхлетние дети, старики, мирные жители в общем - их на мясо.
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ddddan 2
Ответ Alex
Израиль просто так начал операцию? Просто оружие лишнее завалялось?
прочитай вторую часть моего комментария
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Ответ Alex
так иди помогай)) ты даже за родного тете путина воевать не хочешь
Иран не должен отпускать эту ситуацию ни в коем случае, потому как следующими могут стать они...по поводу твоего подкола, если потребуется мобилизация полная, то и ты поедешь вместе со мной...кстати, ты сам то на сво?
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Боря Малхасян
Ответ Alex
нет и не буду.
А Украине помочь? Не хочешь?
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Edwin_Hubble
Ответ Alex
Израиль просто так начал операцию? Просто оружие лишнее завалялось?
Неважно, что и как началось. Отвечать беспределом на беспредел нельзя, нет и не может быть никаких оправданий убийству мирных жителей. Это касается и Израиль, и Хамас.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Maturmalai
А расскажи-ка мне про эффективный способ убивать только террористов в плотной городской застройке. Может у тебя уже есть подобный опыт из Чечни там, еще откуда? Ну и заодно расскажи, как получилось, что человека с таким уникальным опытом как у тебя, не привлекли к ситуациям в Беслане или Норд-Осте, чтобы обошлось без жертв среди мирных граждан.
Вот правильно говоришь нет такого способа) Вот и зачем РФ точечно пытается нацистов-тераристов устранять. Вот по твоему совету просто хреначить по городам Украины и делов то
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Maturmalai
Ответ Alex
Пока идёт то, что называть нельзя своим словом, шансов на выступление ни на каких международных соревнованиях нет. Да и после поражения РФ, тоже не сразу допустят.
А после победы тем более не допустят.
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Alex
Ответ Maturmalai
А после победы тем более не допустят.
а она будет? смешно
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Alex
Пока идёт то, что называть нельзя своим словом, шансов на выступление ни на каких международных соревнованиях нет. Да и после поражения РФ, тоже не сразу допустят.
Поражения от кого? Так РФ еще ковровые бомбардировки как евреии не применяла. Чувствуешь разницу между сво и тем что делает Израиль , что пока не делает РФ?
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Knyaz Dadiani
Ответ Alex
Пока идёт то, что называть нельзя своим словом, шансов на выступление ни на каких международных соревнованиях нет. Да и после поражения РФ, тоже не сразу допустят.
поражение России 😁😁
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