«Неправильно допускать Россию, пока конфликт на Украине продолжается. Мы приветствуем это решение». Председатель Федерации футбола Швеции об отмене допуска U17

В Швеции поддержали отмену решения УЕФА о допуске России U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«Как мы считаем, неправильно разрешать российским сборным участвовать в международных турнирах до тех пор, пока конфликт на Украине продолжается.

Таким образом, мы приветствуем решение УЕФА о недопуске сборных России – как взрослых, так и юношеских – до турниров», – приводит Expressen слова бывшего премьер-министра Швеции Фредрика Райнфельдта, который с мая занимает пост председателя Шведского футбольного союза.

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