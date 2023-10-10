«Неправильно допускать Россию, пока конфликт на Украине продолжается. Мы приветствуем это решение». Председатель Федерации футбола Швеции об отмене допуска U17
В Швеции поддержали отмену решения УЕФА о допуске России U17.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.
«Как мы считаем, неправильно разрешать российским сборным участвовать в международных турнирах до тех пор, пока конфликт на Украине продолжается.
Таким образом, мы приветствуем решение УЕФА о недопуске сборных России – как взрослых, так и юношеских – до турниров», – приводит Expressen слова бывшего премьер-министра Швеции Фредрика Райнфельдта, который с мая занимает пост председателя Шведского футбольного союза.
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его тоже бы стоило исключить,даже если он защищается,это не повод убивать Mирных
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