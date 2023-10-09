Сака не сыграет за Англию в октябре из-за травмы. Артета подтвердил

Теги Ланс Микель Артета Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал травмы Букайо Сака Здоровье Футбол

Букайо Сака пропустит матчи сборной Англии в октябре.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Напомним, Сака получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2) и был заменен на 37-й минуте. Вингер «Арсенала» пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0).

«Нет, он не сможет [поехать в сборную]. Он еще не провел ни одной тренировки. Сейчас он не может играть», – сказал Артета.

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