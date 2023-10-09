Сака не сыграет за Англию в октябре из-за травмы. Артета подтвердил

Букайо Сака пропустит матчи сборной Англии в октябре.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» .

Напомним, получил повреждение в матче чемпионов против « » (1:2) и был заменен на 37-й минуте. Вингер « » пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0).

«Нет, он не сможет [поехать в сборную]. Он еще не провел ни одной тренировки. Сейчас он не может играть», – сказал Артета.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS