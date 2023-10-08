Сака пропустит матч АПЛ впервые с 2021 года. До игры с «Сити» вингер «Арсенала» выходил в 87 матчах лиги подряд – это самая длинная серия в турнире
Букайо Сака пропустит матч в АПЛ впервые с 2021 года.
Вингер «Арсенала» не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити» из-за повреждения, полученного в 1-м тайме матча Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).
Сака не пропускал матчи АПЛ с мая 2021 года. 22-летний вингер выходил на поле в 87 матчах лиги подряд, что является самой продолжительной серией в турнире.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по московскому времени.
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