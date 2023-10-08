Сака пропустит матч АПЛ впервые с 2021 года. До игры с «Сити» вингер «Арсенала» выходил в 87 матчах лиги подряд – это самая длинная серия в турнире

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал травмы рекорды Букайо Сака Здоровье Футбол

Букайо Сака пропустит матч в АПЛ впервые с 2021 года.

Вингер «Арсенала» не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити» из-за повреждения, полученного в 1-м тайме матча Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

Сака не пропускал матчи АПЛ с мая 2021 года. 22-летний вингер выходил на поле в 87 матчах лиги подряд, что является самой продолжительной серией в турнире.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по московскому времени.

Артета виноват в травме Сака? Какие варианты на «Сити», если он не сыграет?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Aslan Aslan
был ли смысл его выпускать против Ланса
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avolida
За это скажем спасибо нашему тренерскому штабу, который в 2х матчах АПЛ должен был заменить его пораньше, а на матч против Ланса и вовсе не выпускать.

Теперь остроты на фланге будет гораздо меньше. Нисколько не умаляя уровень мастерства Жезуса
+2
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Кокич
Он карточки вообще не получает?
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Artuom Batishev
Ответ Beast
стекло
Закалённое* 😅
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