Кейн об игре Беллингема на старте сезона: «Это не сюрприз. Джуд – очень зрелый игрок, хотя и молод. Он – будущее «Реала» и сборной Англии»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Харри Кейн поделился мнением о ярком старте Джуда Беллингема в «Реале».

Новичок мадридского клуба забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в первых 5 матчах в Ла Лиге

– Мы в Мадриде очень удивлены игрой Беллингема на старте карьеры в «Реале». А ты?

– Я не думаю, что это сюрприз. Я долгое время работал с Джудом, и мы знаем, что он фантастический игрок. Он провел с нами фантастически чемпионат мира. Хотя он очень молод, он очень зрелый игрок. Он очень сосредоточен на футболе, так что меня не удивляют его результаты.

Он блестящий игрок, на данный момент он полон уверенности в себе и обладает удивительными способностями, поэтому добавление большего количества голов в резюме – идеально для него.

Я очень рад за него и за то, что ему нравится в «Мадриде». Он захочет продолжить в том же духе до конца сезона. Его присутствие в нашей сборной – это фантастика, и, очевидно, он станет будущим нашей команды и, возможно, мадридского «Реала», так что за его игрой приятно наблюдать, – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии

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7 комментариев

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corazón blanco
Надеюсь, что весь этот ажиотаж и обильное восхваление никак не скажется на Джуде и он и дальше засучив рукава будет прогрессировать и не понижать к себе требования. Игрок из правильного теста.
+9
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therealgreenman
Англии с её составом тренера бы другого, а то грусть-печаль смотреть на игру Саутгейта…
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Cyle Rayner
Ответ red hikkikomori
У сборной Англии нет будущего) В смысле не выиграют ничего)
будущее, это не только золотые медали
+3
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Феоктист
Читал статью про семью Джуда здесь на спортс. ру. Очень дружная и правильная семья. Рад за папу Марка и маму Дениз. Они старались для сына.
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VuNePonimaete
Эх, Кейн, тебя бы сюда, и у Мадрида был бы идеально сбалансированный состав..
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