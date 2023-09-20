Кейн об игре Беллингема на старте сезона: «Это не сюрприз. Джуд – очень зрелый игрок, хотя и молод. Он – будущее «Реала» и сборной Англии»

Харри Кейн поделился мнением о ярком старте Джуда Беллингема в «Реале».

Новичок мадридского клуба забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в первых 5 матчах в .

– Мы в Мадриде очень удивлены игрой на старте карьеры в « ». А ты?

– Я не думаю, что это сюрприз. Я долгое время работал с Джудом, и мы знаем, что он фантастический игрок. Он провел с нами фантастически чемпионат мира. Хотя он очень молод, он очень зрелый игрок. Он очень сосредоточен на футболе, так что меня не удивляют его результаты.

Он блестящий игрок, на данный момент он полон уверенности в себе и обладает удивительными способностями, поэтому добавление большего количества голов в резюме – идеально для него.

Я очень рад за него и за то, что ему нравится в «Мадриде». Он захочет продолжить в том же духе до конца сезона. Его присутствие в нашей сборной – это фантастика, и, очевидно, он станет будущим нашей команды и, возможно, мадридского «Реала», так что за его игрой приятно наблюдать, – сказал нападающий «Баварии» и сборной .

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