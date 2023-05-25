Защитник «Динамо» Майсторович перенес операцию. Он порвал «кресты» в матче с «Ахматом»

Милан Майсторович перенес операцию после травмы крестообразных связок.

Защитник «Динамо» получил травму в первом тайме матча 27-го тура Мир против «Ахмата» (0:3) и был заменен в перерыве.

Как сообщает официальный сайт « », операция 18-летнего защитника прошла успешно. В ближайшее время Майсторович начнет восстановление.

перешел в «Динамо» в феврале. Защитник провел в составе бело-голубых 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте