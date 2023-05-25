Защитник «Динамо» Майсторович перенес операцию. Он порвал «кресты» в матче с «Ахматом»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Здоровье Милан Майсторович Футбол

Милан Майсторович перенес операцию после травмы крестообразных связок.

Защитник «Динамо» получил травму в первом тайме матча 27-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:3) и был заменен в перерыве.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», операция 18-летнего защитника прошла успешно. В ближайшее время Майсторович начнет восстановление.

Милан Майсторович перешел в «Динамо» в феврале. Защитник провел в составе бело-голубых 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария

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Павел Колесников
Успешного восстановления
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Сергей Жарковский
Это ужасно, жаль парня! здоровья и скорейшего восстановления!👏
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sapval
Очень жаль! Хороший защитник.
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