Защитник «Динамо» Майсторович перенес операцию. Он порвал «кресты» в матче с «Ахматом»
Милан Майсторович перенес операцию после травмы крестообразных связок.
Защитник «Динамо» получил травму в первом тайме матча 27-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:3) и был заменен в перерыве.
Как сообщает официальный сайт «Динамо», операция 18-летнего защитника прошла успешно. В ближайшее время Майсторович начнет восстановление.
Милан Майсторович перешел в «Динамо» в феврале. Защитник провел в составе бело-голубых 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
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