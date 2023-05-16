Майсторович порвал «кресты» в матче с «Ахматом». Защитнику «Динамо» потребуется операция

Защитник «Динамо» Милан Майсторович получил травму крестообразных связок колена.

Майсторович не смог продолжить игру после первого тайма матча с «Ахматом» (0:3) в 27-м туре Мир РПЛ и был заменен в перерыве.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Майсторович перенесет операцию.

перешел в « » в феврале. Защитник провел в составе бело-голубых 9 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.