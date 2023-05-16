Майсторович порвал «кресты» в матче с «Ахматом». Защитнику «Динамо» потребуется операция

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Здоровье Милан Майсторович Футбол

Защитник «Динамо» Милан Майсторович получил травму крестообразных связок колена.

Майсторович не смог продолжить игру после первого тайма матча с «Ахматом» (0:3) в 27-м туре Мир РПЛ и был заменен в перерыве.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Майсторович перенесет операцию.

Милан Майсторович перешел в «Динамо» в феврале. Защитник провел в составе бело-голубых 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

14 комментариев

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Виталии Пархоменко
Да уж беда. В самом начале карьеры и такая тяжёлая травма. Удачи тебе Милан, выздоравливай! Динамикам своей игрой ты понравился!
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Кеша
Жаль парня ! Совсем молодой и не по годам мастеровит. Бьешься в каждом матче! Скорость потрясающая! Наш парень! Здоровья тебе и скорейшего выздоровления!
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Владимир Баранов
Хреново.
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dimur
Началось в колхозе утро.
Впрочем оно и не кончалось.
+3
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Леха Федя
ну он ещё молодой очень. нужно как алмаз сохранять.
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Oleg Olegov
Дебютировал вполне добротно, жаль пацана(
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Сергей Жарковский
Жуткая травма, здоровья и выздоровления!
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Андрей Кобранов
Здоровья парню ! И скорейшего возвращения !
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валя_стакан
Загнали мальчишку нагрузками к которым его организм еще не привык. Теперь вообще вся защита травмирована я такое неприпомню даже. Норманна защитником смысла нет наигрывать раз уходит, давайте из дубля кого то хоть посмотрим.
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vaslover
Дай Бог парню здоровья и скорейшего восстановления.
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Teodrakis
Люди, которые следят за ПФЛ, неужели так плохо ребята типа Зорина, Калачева, Владимирова? У Динамо ж почти все воспитанники играют за сборную и неплохо устраиваются потом, неужели прям не достойны шанса?
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Игорь Иванов
И это на данное время , лучший ЦЗ в Динамо. Короче, Бувач в год столетия Динамо, по полной программе подставил команду , с самой худшей защитой в РПЛ. На выход Бувачу, и без выходного пособия. А Майсторовичу, конечно же здоровья.
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