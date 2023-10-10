Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с молодым Дзагоевым: «Пусть окрепнет. Задатки видны, но надо много работать»

Валерий Газзаев высказался о 20-летнем хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

— Как вам ?

— Способный, талантливый парень. Думаю, чем больше будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги. Хорошее видение поля. Может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок обнадеживает.

— Не напоминает вам молодого ?

— Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать, – сказал бывший главный тренер .

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