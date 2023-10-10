Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с молодым Дзагоевым: «Пусть окрепнет. Задатки видны, но надо много работать»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Алан Дзагоев Аббосбек Файзуллаев Футбол

Валерий Газзаев высказался о 20-летнем хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

— Как вам Файзуллаев?

— Способный, талантливый парень. Думаю, чем больше будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги. Хорошее видение поля. Может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок обнадеживает.

— Не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
А мне нравится парень! Работящий, хорошо двигающийся и думающий игрок! У него всё ещё впереди, но и сегодня он уже весомый человек в команде!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Шелудков
Вот про то, что кого-то с кем-то некорректно сравнивать - это верно, у парня своя дорога, он не восьмой Месси, шестой Криштиану или третий Дзагоев, запарили эти сравнения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Бирюков
Такой молодой и талантливый игрок нам как раз кстати!!!🎉🏅 Мы любим и умеем растить таланты!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cevin Cigan
Если и дальше так пойдёт,то у парня большое будущее! В самом деле,зачем сравнивать? Стиль игры,техника,виденье поля,много похожих качеств,это верно.Единственное,но Алану было сложнее попасть в основу ЦСКА,ведь тот чемпионат и нынешний,элементарно не сравнимы! Тогда были еврокубки,составы команд - сплошь одни сборники!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Очень интересный и самобытный игрок с нестандартным мышлением. Игра ЦСКА в атаке с его приходом стала намного ярче!👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий