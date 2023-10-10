«Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал». Тихонов о 3-м месте петербуржцев

Теги Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Малком Футбол

Андрей Тихонов считает, что «Зенит» по‑прежнему претендует на титул в Мир РПЛ.

После 11 туров сине-бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

«Малком грандиозной фигурой был для «Зенита». Он и давал результат, и имел огромное влияние на команду. Играет не Семак. Играют звезды, которые дают результат.

«Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал, — сказал бывший футболист «Спартака».

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