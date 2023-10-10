«Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал». Тихонов о 3-м месте петербуржцев
Андрей Тихонов считает, что «Зенит» по‑прежнему претендует на титул в Мир РПЛ.
После 11 туров сине-бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.
«Малком грандиозной фигурой был для «Зенита». Он и давал результат, и имел огромное влияние на команду. Играет не Семак. Играют звезды, которые дают результат.
«Зенит» никто не вычеркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал, — сказал бывший футболист «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Комментарии