Радимов о поражениях «Зенита»: «Отсутствие Малкома все же сказывается. Он в одиночку мог придумать результат, заменить его невозможно»

Владислав Радимов высказался о поражениях «Зенита» в Мир РПЛ.

В 10-м туре « » уступил «Оренбургу» (1:3), поражение стало вторым подряд. Команда Сергея Семака с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

– После паузы у «Зенита» одна победа в основное время над «Рубином».

– Я не знаю, что происходит. До паузы действительно. Помните матч с «Уралом»? Была одна команда на поле – это «Зенит». Победа над «Спартаком» тоже была с запасом. Все думали, что «Зенит» опять рвется к чемпионству, а сейчас другая история.

С чем это связано? В сборную много футболистов не уезжало. Мне кажется, все же сказывается отсутствие Малкома. Это футболист, который в одиночку мог придумать результат, стягивал на себя внимание и давал простор партнерам.

Сейчас такого нет. Мантуан забивает мячи, выглядит хорошо для себя, но заменить образца прошлого года невозможно, – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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