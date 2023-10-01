Радимов о поражениях «Зенита»: «Отсутствие Малкома все же сказывается. Он в одиночку мог придумать результат, заменить его невозможно»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Густаво Мантуан Футбол

Владислав Радимов высказался о поражениях «Зенита» в Мир РПЛ.

В 10-м туре «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:3), поражение стало вторым подряд. Команда Сергея Семака с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

– После паузы у «Зенита» одна победа в основное время над «Рубином».

– Я не знаю, что происходит. До паузы действительно. Помните матч с «Уралом»? Была одна команда на поле – это «Зенит». Победа над «Спартаком» тоже была с запасом. Все думали, что «Зенит» опять рвется к чемпионству, а сейчас другая история.

С чем это связано? В сборную много футболистов не уезжало. Мне кажется, все же сказывается отсутствие Малкома. Это футболист, который в одиночку мог придумать результат, стягивал на себя внимание и давал простор партнерам.

Сейчас такого нет. Мантуан забивает мячи, выглядит хорошо для себя, но заменить Малкома образца прошлого года невозможно, – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

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18 комментариев

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Дима
а теперь адекватные поклонники Зенита представьте каково другим клубам, которые не могут позволить себе игроков за 40 млн))
+24
-7
+17
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Дима
Ответ Любовь Мелехова
Комментарий скрыт
я же написал, что обращаюсь к адекватным болельщикам)
+17
-2
+15
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Анатолий Magicbrain
То есть весь зенит держался на одном бразильском гастролере? Вот это команда) а как же глубочайшая скамейка о которой говорили все кому не лень? Как же кудесник мяча Сутормин купленный на чаевые Миллера оставленные швейцару на проходной?!
+12
-7
+5
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Спартак Уокер
Зениту повезло что остался Вендел без него им было бы намного труднее чем без Малкома
+4
-1
+3
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Forrest Gamp
ну как же без упоминания Спартаке обойтись то?)
+4
-2
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dreamstep
Да в прошлых сезонах вместо Семака можно было условного Вадика Евсеева поставить, и также были бы чемпионами. А сейчас посмотрим как Семак себя проявит как именно тренер.
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Михаил1970
Ответ Магомед Саид Амирханов
Ничего страшного не случилось, проиграли Сити, МЮ, Ливерпуль ,очки потеряли ПСЖ,Бовария,Интер Месси...
Они ведь все в РПЛ играют)
+2
0
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Дима
и т.е. Семак уже не лучший российский тренер?
+6
-5
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ltkmaby
Вполне возможно, но нужно перестраивать игру, смещая акценты, состав то у Зенита хороший, сильнее остальных клубов.
+1
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Артём Амирджанян
Ответ Магомед Саид Амирханов
Ничего страшного не случилось, проиграли Сити, МЮ, Ливерпуль ,очки потеряли ПСЖ,Бовария,Интер Месси...
Ещё Жирона
+1
0
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ltkmaby
Ответ Дима
я же написал, что обращаюсь к адекватным болельщикам)
👍👍👍
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ЦСКА1960
Ответ Анатолий Magicbrain
То есть весь зенит держался на одном бразильском гастролере? Вот это команда) а как же глубочайшая скамейка о которой говорили все кому не лень? Как же кудесник мяча Сутормин купленный на чаевые Миллера оставленные швейцару на проходной?!
Главное, а как же самый лучший тренер России Сергей Богданович Семак, который так выстроил игру команды, что она просыпалась из-за ухода одного игрока?!
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Анатолий Magicbrain
Ответ ЦСКА1960
Главное, а как же самый лучший тренер России Сергей Богданович Семак, который так выстроил игру команды, что она просыпалась из-за ухода одного игрока?!
Он вчера в интервью обнаружил для себя, что побеждает команда, которая больше забивает. Атлант расправил плечи!)
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Никита Аксанов
Ответ ltkmaby
Вполне возможно, но нужно перестраивать игру, смещая акценты, состав то у Зенита хороший, сильнее остальных клубов.
Пора реализовывать 100% моменты, коих много в каждом матче. И тогда ничего перестраивать не придётся.
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