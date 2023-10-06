Быстров о Клаудиньо: «Явно снизил к себе требования. Может, скучает по Малкому»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Футбол

Владимир Быстров оценил игру Клаудиньо.

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Зенита» 2 гола и 2 ассиста.

«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому.

Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста», — сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Если не отпустить бразильца в тот момент когда он хочет уйти - апатия и снижение спортивных результатов гарантировано.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Да нет он просто мимикрировал в РПЛ стал как все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Да нет он просто мимикрировал в РПЛ стал как все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
ничего не снизил, а взял на себя больше, чем может нести...при Малкоме он был изюминкой, а сегодня пытается быть хлебом. Тут явно не хватает Кузяева, вот кто был хлебом, пахарь нужен к Венделу и Клаудиньо.
Жаль Бубнов пропал, он бы показал ТТД Клаудиньо, которых больше чем у любого. Но черновая работа это не его дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Weird
Тоже в жаркие страны хочет? Этого минимум за 60 отдавать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Просто ему нужно адаптироваться к изменению в теперешней игре Зенита, улучшить связи с нападающими и выполнять все указания Семака. Удачи!👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
...скучает, как девочка по своему мальчику
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Magicbrain
Ало, Клаудиньо? Это Володька. Вы там кроме ударов еще что-нибудь делаете? Бегаете там рывочки, я не знаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ AIBOLIT66
ничего не снизил, а взял на себя больше, чем может нести...при Малкоме он был изюминкой, а сегодня пытается быть хлебом. Тут явно не хватает Кузяева, вот кто был хлебом, пахарь нужен к Венделу и Клаудиньо. Жаль Бубнов пропал, он бы показал ТТД Клаудиньо, которых больше чем у любого. Но черновая работа это не его дело.
По ТТД он лучший игрок чемпа , непонятно почему Кейроса не пробуют для разгрузки Клаудиньо от черновой работы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Johnie
...скучает, как девочка по своему мальчику
Знакомо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий