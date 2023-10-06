Быстров о Клаудиньо: «Явно снизил к себе требования. Может, скучает по Малкому»

Владимир Быстров оценил игру Клаудиньо.

В 10 матчах сезона Мир на счету хавбека « » 2 гола и 2 ассиста.

«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по .

Но тот , который только перешел в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста», — сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию