Быстров о Клаудиньо: «Явно снизил к себе требования. Может, скучает по Малкому»
Владимир Быстров оценил игру Клаудиньо.
В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Зенита» 2 гола и 2 ассиста.
«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому.
Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста», — сказал экс-игрок сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Жаль Бубнов пропал, он бы показал ТТД Клаудиньо, которых больше чем у любого. Но черновая работа это не его дело.