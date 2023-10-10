Техническим директором «Тоттенхэма» стал Ланге. Датчанин работал в «Астон Вилле»
«Тоттенхэм» объявил о назначении Йохана Ланге техническим директором.
43-летний датчанин приступит к работе с 1 ноября и будет заниматься селекцией, аналитикой, а также поиском талантов в системе клуба.
Последние три года он работал в «Астон Вилле», но с приходом минувшим летом Рамона Мончи на пост президента по футбольным операциям, роль Ланге в бирмингемском клубе снизилась.
Также у Ланге есть опыт работы главным тренером «Люнгбю». Кроме того, в сезоне-2012/13 он входил в штаб Столе Сольбаккена в «Вулверхэмптоне», а перед этим 4 года был ассистентом главного тренера в «Копенгагене».
Прежний технический директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за санкций ФИФА.
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