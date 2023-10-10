Техническим директором «Тоттенхэма» стал Ланге. Датчанин работал в «Астон Вилле»

« » объявил о назначении Йохана Ланге техническим директором.

43-летний датчанин приступит к работе с 1 ноября и будет заниматься селекцией, аналитикой, а также поиском талантов в системе клуба.

Последние три года он работал в « », но с приходом минувшим летом Рамона Мончи на пост президента по футбольным операциям, роль Ланге в бирмингемском клубе снизилась.

Также у Ланге есть опыт работы главным тренером «Люнгбю». Кроме того, в сезоне-2012/13 он входил в штаб Столе Сольбаккена в «Вулверхэмптоне», а перед этим 4 года был ассистентом главного тренера в «Копенгагене».

Прежний технический директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за санкций ФИФА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию