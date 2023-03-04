У Эдерсона 100 сухих матчей из 208 в АПЛ. Быстрее до сотни добрались лишь Чех и Рейна

Матч « » с « » (2:0) в 26-м туре стал юбилейным для Эдерсона.

Голкипер провел 100-ю сухую игру в Премьер-лиге. Всего у него 208 матчей в чемпионате.

Быстрее бразильца 100 матчей без пропущенных голов набрали (за 180 игр) и (198).

Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь.

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