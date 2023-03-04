У Эдерсона 100 сухих матчей из 208 в АПЛ. Быстрее до сотни добрались лишь Чех и Рейна

Теги Петр Чех Хосе Рейна Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Эдерсон Футбол

Матч «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» (2:0) в 26-м туре АПЛ стал юбилейным для Эдерсона.

Голкипер провел 100-ю сухую игру в Премьер-лиге. Всего у него 208 матчей в чемпионате.

Быстрее бразильца 100 матчей без пропущенных голов набрали Петр Чех (за 180 игр) и Хосе Рейна (198).

Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Анатолий
как бы то не было, номер 1 Бразилии играет в соседнем городе...
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Ivan Ganchev
Ответ jordy
Ну здесь в большей степени система игры Сити помогла Эдерсону за этот период столько сухих матчей отыграть. Не сказать, что Эдерсон тащит команду в сложных ситуациях.
Та наш Эдерсон очень слаб как вратарь, но зато очень техничен как для вратаря. Был бы у Сити кипер вроде Нойера, против нас было бы невозможно играть.
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Donald J. Trump
Ответ Фанат Лионеля Месси
Средний вратарь имеющий 1 топ навык-игра ногами Повезло с обороной
Повезло с атакой, которая контролирует мяч 70% времени.
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alexcrete
Статистика Чеха в АПЛ

11 лет
1,241 ударов
1,000 ударов остановил
241 гол пропустил
+3
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jordy
Ну здесь в большей степени система игры Сити помогла Эдерсону за этот период столько сухих матчей отыграть.
Не сказать, что Эдерсон тащит команду в сложных ситуациях.
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ML26
Ответ LIBerly
Чех - машина! Лучший кипер АПЛ
+++
Поддерживаю Арсенал и Реал, но всегда любил и считал лучшим именно Чеха. В Арсенале, кстати, он уже был не тем, к сожалению(
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LIBerly
Чех - машина! Лучший кипер АПЛ
+15
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+15
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Фанат Лионеля Месси
Средний вратарь имеющий 1 топ навык-игра ногами
Повезло с обороной
+10
-3
+7
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