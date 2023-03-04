У Эдерсона 100 сухих матчей из 208 в АПЛ. Быстрее до сотни добрались лишь Чех и Рейна
Матч «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» (2:0) в 26-м туре АПЛ стал юбилейным для Эдерсона.
Голкипер провел 100-ю сухую игру в Премьер-лиге. Всего у него 208 матчей в чемпионате.
Быстрее бразильца 100 матчей без пропущенных голов набрали Петр Чех (за 180 игр) и Хосе Рейна (198).
Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
11 лет
1,241 ударов
1,000 ударов остановил
241 гол пропустил
Не сказать, что Эдерсон тащит команду в сложных ситуациях.
Поддерживаю Арсенал и Реал, но всегда любил и считал лучшим именно Чеха. В Арсенале, кстати, он уже был не тем, к сожалению(
Повезло с обороной