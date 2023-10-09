Тимощук о «Зените»: «Три поражения в 10 турах для нас недопустимы. Нужно перезапустить свои мысли, самоотдачу – пауза как раз пойдет на пользу»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия ТАСС Сочи Футбол

Анатолий Тимощук высказался о результатах «Зенита» в этом сезоне.

После 11 туров «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков. В 11-м туре питерцы одержали выездную победу над «Сочи» (2:0).

«Понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях, зная опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас. Поэтому я думаю, что мы все понимаем – насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки.

Но и нам в свою очередь нужно надеяться, что те, кто выше нас в турнирной таблице, начнут терять очки, и мы подберемся поближе к этому заветному первому месту.

Можно отметить, что в матче с «Сочи» было два разных тайма по качеству, наверное, больше в атаке, чем в обороне. Конечно, глядя на результаты в прошлых двух матчах в РПЛ, когда мы проиграли, выходили с максимальным настроем. Тем более,  играли на выезде, знали, что «Сочи» очень хорошо играет дома, и матч будет непростым. Но забили быстрые мячи и очень плохо начали второй тайм. Думаю, нужно добавить в концентрации.

Может быть, пауза как раз пойдет нам на пользу, потому что нам нужен определенный отдых, чтобы перезапустить свои мысли, свое отношение, в некоторых моментах – самоотдачу. Но по матчу с «Сочи», я думаю, нужно говорить в целом о всей команде», – сказал тренер «Зенита».

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5 комментариев

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shava72
Ответ Spartakus1984
О чем можно говорить по матчу с Сочи?Во первых самая слабая команда лиги,во вторых фарм .
Самый главный наш фарм - это Спартак. Сливает матчи с совсем уж неприличным счетом.:)))
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Алексей Минин
Ответ Spartakus1984
О чем можно говорить по матчу с Сочи?Во первых самая слабая команда лиги,во вторых фарм .
Как же ты только успеваешь первым писать во всех новостях Зенита) Поразительно)
+2
0
+2
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Александр Игнатов
Ответ shava72
Самый главный наш фарм - это Спартак. Сливает матчи с совсем уж неприличным счетом.:)))
Реально так спалиться можно когда-нибудь)
+1
0
+1
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Тиджани Бабангида
Пауза «Зениту» точно на пользу - слишком много сложнообъяснимых потерь
0
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