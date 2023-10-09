Фоменко о несогласованности между тренерами и селекционерами ЦСКА: «Она всегда будет, если не приводят игроков или приводят тех, кто не устраивает. Мы отсеяли очень многих – не соответствовали уровню»

Олег Фоменко рассказал, как в ЦСКА устроен процесс приобретения футболистов.

– Было много беспокойств и критики по поводу летней трансферной кампании ЦСКА.

– Беспокойства были и у нас. Все знают, в каком положении находится ЦСКА. Капишабу не смогли подписать из-за санкций. Например, «Сочи» подписал из «Брагантино» .

– Разве ЦСКА не понимал, что такая история может возникнуть?

– Всегда надо надеяться на лучшее. Многие из футболистов, которые предлагались, не соответствовали уровню. Брать кого-то просто ради того, чтобы взять? Все бы сразу сказали: «А зачем они нужны? Пусть лучше молодежь играет».

– В прошлом сезоне, когда вы только пришли, была похожая ситуация. Там вы добирали футболистов по ходу сезона, играя в усеченном составе. Все думали, что уже в этом сезоне будет иная ситуация. Почему так?

– Это не у меня надо спрашивать. Селекционный отдел предлагает футболиста, мы, тренерский штаб, его просматриваем и говорим, что он не соответствует уровню клуба. Отсеяли так очень многих, потому что нам предлагают игроков не в усиление, а в ротацию.

– Почему вообще происходит такая ситуация, при которой селекционный отдел предлагает большое количество игроков, не соответствующих уровню клуба?

– Были случаи, когда футболисты нам подходили, но с их стороны шел отказ.

– Было ли такое, что Федотов уже от усталости сказал: «Ладно, берем тех, кто есть»?

– Нет, такого не было. Брать иностранца для того, чтобы он сидел на лавке? Ну для чего это? Есть молодежь, которой в таких ситуациях можно закрыть дырки.

– Почему предлагаются игроки в ротацию, а не в старт?

– Мне тяжело сказать, почему так происходит. Нужно находиться внутри селекции и понимать все процессы, которые там происходят.

– Ходят разговоры о том, что между тренерским штабом и селекционным отделом есть несогласованность.

– Несогласованность всегда будет, если нет трансферов. Задача – привести футболистов. Если их не приводят или приводят тех, кто не устраивает, то в любом случае будет несогласованность.

Нас не устроило только то, что не были приведены качественные футболисты.

– Тренерский штаб может сам предлагать футболистов?

– В этом формате так работа не ведется, по крайней мере в ЦСКА. Сначала идет предложение от селекционного отдела во избежание каких-то не таких разговоров в отношении тренерского штаба, – отметил во время шоу «Это футбол, брат!» помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

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