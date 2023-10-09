Нойер намерен вернуться сразу в старт «Баварии» – спустя почти 11 месяцев после травмы. Он сыграет не позднее 28 октября

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Футбол

Мануэль Нойер до конца октября вновь сыграет за «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, крайний срок – 28 октября, когда мюнхенцы примут «Дармштадт». Но не исключено и появление голкипера на поле уже 21-го или 24-го, когда команда встретится с «Майнцем» и «Галатасараем» соответственно.

При этом планируется, что Нойер сразу будет включен в стартовый состав, несмотря на то, что не играет из-за травмы с декабря 2022 года. На это рассчитывает в том числе сам футболист.

37-летний вратарь полностью избавился от болевых ощущений и готов к официальным матчам. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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заратустра-будрайтис
Ответ SaH4r.
опять это бревно в сборной будет номер один?
Номером один будет лучший вратарь в истории
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Vladimir Markin
Ответ SaH4r.
опять это бревно в сборной будет номер один?
Ну, Тер Штеген имел шанс, но чего то не впечатлил от слова совсем...
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marchellinos
Ответ SaH4r.
опять это бревно в сборной будет номер один?
Видно вы совсем не смотрели матчи с его участием, раз пишите такое.
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alexis2020
Ну Ульрайха для Нойера вытеснить из основы совсем уж несложная задача
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Михаил Савченко
Нойеру уже 37 лет, капец время летит...
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AnMe
Удачи с возвращением формы легенде! Надеюсь еще попылит, хоть и хочется, чтобы Штеген в сборной тоже себя показал.
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alexis2020
Ответ SaH4r.
опять это бревно в сборной будет номер один?
Думаю Нагельсманн построит топовую игру в обороне. Как это было в Лейпциге. Да, в Баварии были неудачные матчи, но в сборной Германии есть игроки, способные играть на топ уровне. Де Лигт, например, в прошлом сезоне, при Нагельсманне очень даже хорошо играл. Так Юлиан сможет эффективно использовать в сборной тех же Рюдигера и Шлоттербека. А вратарей я бы не винил в провалах сборной
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Roman Dementiev
Ответ заратустра-будрайтис
Номером один будет лучший вратарь в истории
Буффон же завершил карьеру. Да и как его можно за другую сборную заиграть?
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