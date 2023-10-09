Нойер намерен вернуться сразу в старт «Баварии» – спустя почти 11 месяцев после травмы. Он сыграет не позднее 28 октября

Мануэль Нойер до конца октября вновь сыграет за «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, крайний срок – 28 октября, когда мюнхенцы примут «Дармштадт». Но не исключено и появление голкипера на поле уже 21-го или 24-го, когда команда встретится с «Майнцем» и «Галатасараем» соответственно.

При этом планируется, что сразу будет включен в стартовый состав, несмотря на то, что не играет из-за травмы с декабря 2022 года. На это рассчитывает в том числе сам футболист.

37-летний вратарь полностью избавился от болевых ощущений и готов к официальным матчам. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию