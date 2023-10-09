Где смотреть сборная Латвии – сборная Армении, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 12 октября
В четверг, 12 октября, сыграют сборная Латвии и сборная Армении в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Сконто» в Риге.
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Премьер и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Латвии – сборная Армении
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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