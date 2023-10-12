Хорватия — Турция: прогноз на матч 12.10.2023, чемпионат Европы 2024 года, отборочный турнир

В четверг, 12 октября, сборная Хорватии будет принимать национальную команду Турции в рамках отбора на Евро-2024. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Обе команды выступают в группе D, где также играют сборные Армении, Уэльса и Латвии.

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Рекомендованная ставка: победа Хорватии (1,69).

Сборная Хорватии

«Шашечные» – одна из наиболее стабильных сборных в Европе. Тренер Златко Далич вносит лишь точечные изменения в состав, в целом же костяк балканцев остается стабильным.

После 4 матчей в активе «клетчатых» 10 очков и первое место в отборочной группе D. Столько же набрали и турки, однако следующий соперник хорватов провел на один поединок больше.

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Сборная Турции

Турки напротив, переживают драматические перемены. Местная Федерация футбола решила отказаться от услуг тренера Штефана Кунца и наняла нового рулевого. Им стал итальянский специалист Винченцо Монтелла, доселе работавший в Турции на клубном уровне (в частности, во многом благодаря Монтелле ряды «Адана Демирспор» покинул экс-капитан сборной России Артём Дзюба). Винценцо выдали на руки контракт, который рассчитан на три года.

Заметим, что доселе Винченцо Монтелла не трудился на международном уровне. В его тренерской биографии были только клубные команды – «Адана Демирспор», «Рома», «Милан», «Катания», «Фиорентина», «Сампдория» и «Севилья».

Турки ведут борьбу за выход на Евро и на данный момент опережают национальную команду Армении на три очка, занимая второе место в группе D.

Дебют Монтеллы состоится в поединке с Хорватией. Далеко не факт, что новые подопечные Винченцо смогут разжиться набранными очками.

Хорватия – Турция: история личных встреч

Суммарно соперники провели одиннадцать очных матчей с учетом «товарняков» и всех официальных соревнований. Преимущество на стороне «шашечных» – четыре победы при всего лишь одном поражении. Еще шесть игр завершились ничейным исходом.

В первом круге хорваты одержали уверенную победу на турецкой земле. Парни Златко Далича одолели оппонента со счетом 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Хорватия – Турция

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение хозяевам поля. БК BetBoom предлагает поставить на успех хорватов с коэффициентом 1,69. Победа Турции оценивается кефом 5,73. Ничья идет за 3,62.

Также следует заметить, что аналитики не ждут результативного футбола. BetBoom дает на тотал меньше 2,5 голов 1,64. Стандартный тотал больше предлагают взять с коэффициентом 2,29.

Как уже отмечалось выше – Хорватия это про стабильность. Команда Златко Далича пребывает в неплохой форме и готова нарастить отрыв от конкурентов. Считаем, что «шашечные» справятся с поставленной задачей. При этом, учитывая консервативный подход Далича, не стоит ждать разгрома гостей.

Винченцо Монтелла, в свою очередь, привык делать упор на атакующий стиль игры, однако едва ли итальянец полезет на рожон в своем дебютном поединке у руля национальной сборной Турции. К тому же очевидно, что Монтелле понадобится некоторое время, чтобы как следует ознакомиться с талантами своих новых подопечных.

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