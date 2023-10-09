Испания — Шотландия: прогноз на матч 12 октября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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12 октября 2023 года в испанском городе Севилья состоится матч 7 тура квалификации к ЧЕ-2024 по футболу. Испания на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» будет принимать Шотландию. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

Испании важно в этой встрече победить с разницей в 2 мяча и более, чтобы в дальнейшем занять 1 место в группе. Любой другой исход может сильно усложнить их лидерство в группе. Шотландцев же вполне устроит поражение в 1 мяч, поэтому они будут в этой встрече стараться всеми силами выстроить хорошую оборону, с которой у них как раз-таки пока все в порядке в квалификационных матчах. Сможет ли выдержать оборона шотландцев сильный натиск и доминирование владением мячом испанцев, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5), ОЗ (нет).

Испания

 

Сборная Испании является на данный момент очень молодой командой, которая подпитана также опытными игроками, за плечами которых немало мировых и европейских турниров. Среди старожил команды можно увидеть: Карвахаля, Аспиликуэту, Морату, Асенсио, Ольмо, Альбу, Лапорта, Коке, Сарабия, Бускетса. Из молодых игроков в составе сборной следующие футболисты: Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Ансу Фати, Гави, Пино, Уильямс, Педри, Ямал. 

В прошлом розыгрыше квалификации к ЧЕ-2020 испанцы уверенно забрали первую строчку в турнирной таблице и вышли напрямую на главный турнир, обогнав на 5 баллов ближайшего конкурента Швецию. Всего же в 10 матчах отборочного турнира им удалось набрать 26 очков и победить в 8 встречах, при этом не было проиграно ни одного матча, лишь 2 раза был ничейный счет (1:1) в матчах со Швецией и Норвегией. Впечатлила разница забитых и пропущенных мячей у испанцев в той квалификации: при 31 голе в ворота соперников, было пропущено всего 5 мячей.

В главном турнире ЕВРО-2020 испанцы сыграли в квартете E, где заняли 2 место и пропустили вперед Швецию. Отставание было от шведов в 2 балла, при таком же гандикапе над третьей Словакией. После двух ничейных матчей на старте турнира со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), в решающем 3 туре все же удалось без проблем обыграть Словакию (5:0), тем самым обеспечив себе путевку в плей-офф турнира. 

В плей-офф 1/8 финала была сумасшедшая заруба с Хорватией, которых удалось одолеть лишь в дополнительных овертаймах, забав там 2 гола, а основное время игры закончилось ничейным счетом (3:3), при том что (3:1) испанцы вели до 85 минуты встречи. В следующей стадии Испания в трудозатратном поединке взяла вверх над Швейцарией в серии пенальти (3:1), сыграв с ними в основное время матча (1:1). А неудача их постигла в полуфинале ЕВРО-2020, где будущий чемпион турнира обыграл их в серии пенальти (4:2), после ничьи (1:1) в основное время игры.

В текущем году Испания в квалификации к ЕВРО-2024 пока идет в таблице второй. В активе команды 9 баллов, набранных в 4 встречах и единственное поражение от шотландцев. Отличились испанцы уже 16 раз в своих играх, пропустили при этом только 3 гола. Отставание от Шотландии на данный момент 6 баллов, но при этом есть 1 игра в запасе. В случае победы с разницей в 2 мяча и более у испанцев будут отличные шансы занять 1 место в группе по итогу квалификационного турнира.

Результаты Испании в 5 последних сыгранных матчах:

  • 12.09.23 Испания — Кипр 6:0;
  • 08.09.23 Грузия — Испания 1:7;
  • 18.06.23 Хорватия — Испания 0:0 (в серии пенальти 4:5);
  • 15.06.23 Испания — Италия 2:1;
  • 28.03.23 Шотландия — Испания 2:0.

Интересные статические факты Испании:

  • В 4 последних встречах испанцы не проигрывают, при этом в них 3 победы в основное время;
  • В последних 2 сыгранных матчах победы с общим счетом (13:1);
  • В последней игре в качестве хозяев команда победила;
  • Только в 2 из 5 последних встреч испанцев забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах команды было забито 6 и более мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает 3 гола;
  • Команда отличается голом в в 2 последних поединках.

Шотландия

 

Сборная Шотландии имеет неплохой сбалансированный состав из игроков преимущественно из АПЛ. Из них стоит отметить защитника Энди Робертсона из «Ливерпуля», полузащитников: Джона Макгинна из «Астон Виллы» и Скотта Мактоминей из «Манчестер Юнайтед». К тому же есть несколько игроков с ведущих шотландских клубов, которые неплохо в них себя проявляют. 

В прошлом квалификационном турнире к Чемпионате Европы 2020 шотландская команда заняла 3 место в группе I, а первые две строчки тогда забрали Бельгия и Россия. Отставание у шотландцев в том турнире было огромным от заветной двойки, а именно 9 очков от России и 15 от бельгийцев. Но все же они отобрались при этом на главный европейский турнир 2020 года.

А уже в главном турнире ЧЕ-2020 сборная Шотландии потерпела неудачу и не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв в квартете D последнее 4 место, где помимо них были еще Чехия, Англия и Хорватия. Всего же в трех матчах тогда удалось набрать 1 балл в матче с Англией (0:0) и забить 1 мяч в ворота оппонентов, а пропущено было при этом 5 голов.

В текущем отборочном турнире к ЕВРО-2024 дела у шотландцев идут просто прекрасно, о чем и говорит их лидирующая строчка и комфортное преимущество над вторыми испанцами в 6 баллов. В случае победы в предстоящей встрече Шотландия досрочно будет победителем группы. Да и ничейный счет будет для команды очень комфортным перед последними двумя турами квалификации. В 5 сыгранных матчах шотландцы забили 12 мячей и пропустили всего 1 гол, это было в матче с Норвегией, которых удалось обыграть в гостях (2:1), где проигрывая до 87 минуты встречи Шотландия смогла закамбечить за 3 минуты забив 2 гола и вытащить игру.

Результаты Шотландии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 12.09.23 Шотландия — Англия 1:3;
  • 08.09.23 Кипр — Шотландия 0:3;
  • 20.06.23 Шотландия — Грузия 2:0;
  • 17.06.23 Норвегия — Шотландия 1:2;
  • 28.03.23 Шотландия — Испания 2:0.

Интересные статические факты Шотландии:

  • В 5 из 6 последних встречах в активе команды победы;
  • Последний гостевой матч для команды был победным
  • Только в 2 из 6 последних матчей шотландцев забивают обе команды;
  • В 10 последних встречах лишь 1 раз было забито 4 и более гола за игру;
  • В 5 последних матчах команда забивает в среднем 2 гола;
  • Шотландцы отличаются голом в 7 последних встречах.

Испания – Шотландия: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 13 матчей. У испанцев в активе 6 побед, при 4 викториях шотландцев. А 3 встречи закончилась ничейным результатом. 

Испания в среднем забивала в этих матчах 1.69 голов (22 забитых мяча), а Шотландия 1,62 (21 мяч). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне Шотландии (6:2). Самая крупная победа испанцев была со счетом (4:1).

В 5 последних очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 28.03.23 Шотландия – Испания (2:0).
  • 11.10.11 Испания – Шотландия (3:1).
  • 12.10.10 Шотландия – Испания (2:3).
  • 04.09.04 Испания – Шотландия (1:1).
  • 27.04.88 Испания – Шотландия (0:0).

В 5 последних очных поединках шотландцы лишь 1 раз побеждали испанцев, и было это в последнем их домашнем матче. А 2 победы до этого были на счету Испании и 2 ничейных результата.

Последний раз Испания обыграла Шотландию 11 октября 2011 года, это было в рамках квалификации на ЧЕ-2012, тогда домашний матч для них завершился со счетом (3:1).

Стоит заметить, что в 3 из 4 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в 2 из 3 последних встречах тотал голов был больше 3,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Испания – Шотландия

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния испанскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Испании — 1.30;
  • Ничья — 5.44;
  • Победа Шотландии — 11.10;
  • Ф1 (-1,5) — 1.89;
  • Ф2 (+2) — 1.49;
  • ТБ (2,5) — 1.75;
  • ТМ (2,5) — 2.11;
  • ТМ (3) — 1.65;
  • ТБ (3) — 2.27;
  • ОЗ (да) — 2.26;
  • ОЗ (нет) — 1.65.

Для Испании предстоящая встреча очень важна с точки зрения расстановки сил в турнирной таблице и для них важно победить Шотландию с разницей в 2 мяча и более. Учитывая их подбор игроков и атакующую мощь это им вполне по силам и я думаю что так и произойдет. Да в первом матче выиграла Шотландия, но все же там испанцы играли неплохо, просто был тогда не их день и ничего не летело по воротам оппонента. Поэтому в этой встрече хорошей ставкой выглядит Ф1 (-1,5), тем более что за это дают хороший коэффициент — 1.89.

В последней очной встрече команды не забивали друг другу, да и в последних матчах обеих сборных чаще забивала только 1 команда в игре. Можно сделать ставку на ОЗ (нет), за это дают приличный кэф 1.65.

Где смотреть матч Испания – Шотландия

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Испания – Шотландия
Дата проведения
12 октября, 21.45, «Ла Картуха»
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