Пеп Гвардиола: «Никто не выигрывал АПЛ 4 раза подряд. «Сити» не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо»
Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» защитить титул чемпиона Англии.
«Ни одна команда не выигрывала АПЛ 4 раза подряд.
Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед. Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» после двух поражений в АПЛ кряду.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но у Бердыева футбол на выезде даже с грандами в Еврокубках был посмелее !
Наверняка саудовские шейхи не такие прошаренные, как из ОАЭ. А амеры вообще наивные.