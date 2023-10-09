Пеп Гвардиола: «Никто не выигрывал АПЛ 4 раза подряд. «Сити» не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» защитить титул чемпиона Англии.

«Ни одна команда не выигрывала АПЛ 4 раза подряд.

Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед. Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» после двух поражений в АПЛ кряду.

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21 комментарий

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bostonKG
Все равно Сити фаворит , причем и в ЛЧ
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llolishe
Переведя с каталонского-помощи судьи не хватило даже на ничью с Арсеналом
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OldRedWhite
По конспектам Курбан Бекиича сыграл Пеп !
Но у Бердыева футбол на выезде даже с грандами в Еврокубках был посмелее !
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sema mixajlov
Вернулся Стоунз, вернется Родри и все заработает как раньше
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Сити играет процентов на 20,хотя идет в топ3,прибавят к началу ноября.
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Дмитрий Формусатий
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
Я фанат Реала, но регулярно смотрю и АПЛ. Как думаешь, заслуживал ваш хорват кк в первом тайме ?)
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#SharkTeam
Ответ Дмитрий Формусатий
Я фанат Реала, но регулярно смотрю и АПЛ. Как думаешь, заслуживал ваш хорват кк в первом тайме ?)
Да
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#SharkTeam
Ответ Максим 1986
Самоуверенность наказуема. Он уже себя и в финале ЛЧ видит в мае
Это у тебя домыслы, в прошлом сезоне кое-кто с золотым кубком фоткался. Вот это я понимаю самоуверенность
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Максим 1986
Самоуверенность наказуема. Он уже себя и в финале ЛЧ видит в мае
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Grime Font
дайте ещё миллиард этому гению, чтоб он больше не претворялся
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Александр Калачев
Кажется люди забыли, с каким скрипом играло Сити в прошлом сезоне до января, сейчас Родри вернется, Стоунз и Грилиш форму наберут и будет другой Сити, а если ещё и КДБ вернется так вообще сказачно все будет
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Если судья Марчиняк
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aspen
С судьями еще плотнее "поработают" и выиграют...ой, в смысле вытянут)
Ну если другие клубы глупые, так и будет.
Наверняка саудовские шейхи не такие прошаренные, как из ОАЭ. А амеры вообще наивные.
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Ринат Башмаков
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну если другие клубы глупые, так и будет. Наверняка саудовские шейхи не такие прошаренные, как из ОАЭ. А амеры вообще наивные.
☺Это Саудовские шейхи не прошаренные и американцы найвные?но вот куча косвенных фактов указывающие на то что истинные владельцы Челси Саудовская Королевская семья,говорят об обратном
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Street Fighter
Ответ Андрей
бавария эту апл 10 раз подряд бы взяла.
Особенно прошлогодняя её версия, ага) Играйте дальше в своем чемпионате, где единственный возможный конкурент годами ментально не в состоянии борьбу навязать на дистанции
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