Пеп Гвардиола: «Никто не выигрывал АПЛ 4 раза подряд. «Сити» не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо»

Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» защитить титул чемпиона Англии.

«Ни одна команда не выигрывала 4 раза подряд.

Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед. Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало», – заявил главный тренер « » после двух поражений в АПЛ кряду.

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