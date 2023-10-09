«Барселона» не проигрывает 11 матчей с начала сезона – 8 побед и 3 ничьих

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гранада Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (2:2) в 9-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блауграна» проигрывала 4 июня – в последнем матче прошлого сезона. В новом сезоне у нее 8 побед и 3 ничьих в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Далее каталонцы примут «Атлетик» – это произойдет 22 октября. 28-го их ожидает встреча с «Реалом». Между этими матчами пройдет игра с «Шахтером» в ЛЧ.

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68 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Zemanuha
Реал совершает величайшие камбеки. Барса совершает величайшие отскоки.
Лол Реалу засчитывают голы с офсайдов, Барселоне эти офсайды придумывают))
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Bazilic
Сото Градо дважды за сезон убивает Барсу. Должно быть 10 побед и 1 ничья
+36
-16
+20
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Musashi Miyamoto
Хоселу участвует в эпизоде с Хетафе и забивает после отскока от Джене - гол.
Ферран вообще не участвует в эпизоде-офсайд
+29
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+16
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Bazilic
Ответ VuNePonimaete
Комментарий скрыт
Найди комментарий, где я что-то писал про тот момент
И если мне не изменяет память, то Рюдигер боролся с защитником, вмешиваясь в эпизод
+10
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Zemanuha
| Люди, которые считали гол Камавинги в дерби справедливо отмененным из-за пассивного офсайда Рюдигера, теперь пишут о том, что у «Барсы» украли победу, отменив гол по такому же принципу.

Иронично.

Мне не нравится такая интерпретация пассивного офсайда от арбитров — ни Рюдигер, ни Ферран не перекрывали обзор вратарю и не могли добраться до мяча.
Фаны барсы лицемеры
+17
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Iamliam
Ответ Zemanuha
| Люди, которые считали гол Камавинги в дерби справедливо отмененным из-за пассивного офсайда Рюдигера, теперь пишут о том, что у «Барсы» украли победу, отменив гол по такому же принципу. Иронично. Мне не нравится такая интерпретация пассивного офсайда от арбитров — ни Рюдигер, ни Ферран не перекрывали обзор вратарю и не могли добраться до мяча. Фаны барсы лицемеры
Что за бред!
Ситуации с пассивными офсайдами Рюдигера и Торреса отличаются: Рюдигер активно участвовал в эпизоде и стягивал на себя 2 матрасников, боролся с ними, изза чего прошла передача на его партнёра и от того к Камавинге, который забил.
А здесь по Торресу вообще никто не играл, он был один и не влиял на эпизод с голом. Если бы арбитр засчитал гол, ни у кого бы не было вопросов, а так очередной скандал.
+5
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gPk
Ферран мешает вратарю и Валльехо..
В это время Бензема :
https://pbs.twimg.com/media/F78qBeeWUAAyuxl?format=jpg&name=large

https://www.youtube.com/shorts/pvFqs5-pv2c
:DD
+6
-2
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Георгий Гуляев
Это капец, второй раз один и тот же судья косвенно влияет на результат!
+6
-3
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suck.my.babaduk
с учётом игры в запасе у Атлетико, Барселона на законном 4 месте)
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gPk
Ответ Гномович!
В Эль Класико Реал должен разгромить этот середняк из Лиги Европы.
Если будет Дель Серро Грандо судить ,то обязательно разгромите))
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VuNePonimaete
Ответ Bazilic
В каком месте Ферран боролся с защитником?
пересмотрел, оке борьбы не было, но вратарь на него среагировал, значит на эпизод повлиял, такие вот правила в Ла лиге, гол Камавинги точь в точь по той же причине отменили
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Иван Баланар
Ответ b_arfa
Лучше конечно один раз обосраться, чем эти бесконечные ничьи, ну и с таким судейством далеко не уедешь, в классико надо выносить Реал и вставать на заслеженное первое место
кого ты там выносить собрался?
барса получает авоську мячей от команд со дна таблицы ЛаЛиги и ещё не играла ни с одной из зоны ЛЧ, просыпайся...
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-2
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Дороф
Ответ b_arfa
Лучше конечно один раз обосраться, чем эти бесконечные ничьи, ну и с таким судейством далеко не уедешь, в классико надо выносить Реал и вставать на заслеженное первое место
Сначала Жирону надо обойти.
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b_arfa
Лучше конечно один раз обосраться, чем эти бесконечные ничьи, ну и с таким судейством далеко не уедешь, в классико надо выносить Реал и вставать на заслеженное первое место
+13
-12
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Ansu Fati
Ответ Стахович
Как в последнем официальном матче
Как в последние 15 лет?))
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gPk
Ответ distress of ignorance
)))))) Вот это переобувание, в воздухе прям) Я про ситуацию с офсайдом пишу, не нужно тему на руку менять, ну не пройдет со мной такая демагогия. Ты, прежде, чем задавать вопросы, скидывай видео с мифическим левымпенальти Рамоса и мифическими пенальти на Левандовски, про которые ты заикнулся) Уже месяц жду
Я же написал.Что разумеется нужно засчитывать.Всем засчитывают ,а почему Барселона то исключение?)Ну разве только тем ,что ее не любит Тебас ,ну и так же нет куратора судей в лице Михеа Давиллы)

К тебе вопросы отпали еще тогда ,когда ты тот гол оправдывал ПРАВИЛАМИ ФУТБОЛЬНЫМИ.
Написав мне сейчас ты грамотно признал то ,что я твоей головенке тогда доказывал ,но твой рассудок этого воспринимать не хотел.Так что после этого позора который ты сейчас признал мне можешь больше не писать .Удачи тебе и твоему кураторскому судейскому проекту))
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f0rmoceft
Как же бесят неадекватные фанаты.
Очевидно, что дело в трактовках, каждый год все по новому, судьи уже сами не понимают как судить, одни так, другие так. Во всех странах судьи плохо судят, не только в Испании. Но виновато руководство Реала, Перес и т.д... А в ответ вспоминают Негрейру...
Пора уже понять, что нет никакого прямого влияния на судей в данный момент.
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Kex
Когда-нибудь после матчей Реала и Барсы не будет срача, но это совсем другая история)
А на самом деле рано что-то говорить, до конца сезона ещё далеко
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Дмитрий Формусатий
Ответ Zemanuha
| Люди, которые считали гол Камавинги в дерби справедливо отмененным из-за пассивного офсайда Рюдигера, теперь пишут о том, что у «Барсы» украли победу, отменив гол по такому же принципу. Иронично. Мне не нравится такая интерпретация пассивного офсайда от арбитров — ни Рюдигер, ни Ферран не перекрывали обзор вратарю и не могли добраться до мяча. Фаны барсы лицемеры
Хоть бы указывал источник откуда копируешь слова
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Дороф
Ответ gPk
ХАХАХАХАХАХ.Вы вот это слышите?Человек просто в другом мирке живет..Приводить в пример шортс болельщика..То есть если человек выложил то ,что было ,при этом являясь болельщиком Ливера - подтасовка фактов?)))) Если бы это выложил фанат Ливерпуля и тут был бы наглый фотошоп/склейка или еще что-то , то да , это была бы подтасовка фактов. А офсайды Роналду в матче с Баварией тоже подтасовка фактов?Их кто выложил в интернет?Фанаты Баварии?А гол Рамоса забитый из офсайда против Атлетико.ЕГо кто выложил?А гол Миятовича в финале ЛЧ против Юве кто выложил?:D
Важное отличие от названных тобой моментов – Бензема в том эпизоде, который был представлен в качестве "доказательства", не коснулся мяча.
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Muhammad Juraev
Ответ suck.my.babaduk
с учётом игры в запасе у Атлетико, Барселона на законном 4 месте)
В прошлом сезоне вы тоже до января так кудахтали)
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Dr.Livsi
Кальехон очень мерзкий тип
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suck.my.babaduk
Ответ Bazilic
Сото Градо дважды за сезон убивает Барсу. Должно быть 10 побед и 1 ничья
ну это мало, должно быть 20 побед подряд и вылет в пердив)
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Дороф
Ответ gPk
Ферран мешает вратарю и Валльехо.. В это время Бензема : https://pbs.twimg.com/media/F78qBeeWUAAyuxl?format=jpg&name=large https://www.youtube.com/shorts/pvFqs5-pv2c :DD
В качестве доказательства приводить шортс болельщика Ливерпуля...
Это уже новый уровень подтасовки фактов... растёшь, однако!
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Дороф
Ответ gPk
ХАХАХАХАХАХ.Вы вот это слышите?Человек просто в другом мирке живет..Приводить в пример шортс болельщика..То есть если человек выложил то ,что было ,при этом являясь болельщиком Ливера - подтасовка фактов?)))) Если бы это выложил фанат Ливерпуля и тут был бы наглый фотошоп/склейка или еще что-то , то да , это была бы подтасовка фактов. А офсайды Роналду в матче с Баварией тоже подтасовка фактов?Их кто выложил в интернет?Фанаты Баварии?А гол Рамоса забитый из офсайда против Атлетико.ЕГо кто выложил?А гол Миятовича в финале ЛЧ против Юве кто выложил?:D
А по поводу других случаев я давно уже высказывался
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