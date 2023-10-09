«Барселона» не проигрывает 11 матчей с начала сезона – 8 побед и 3 ничьих
«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей.
Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (2:2) в 9-м туре Ла Лиги.
В последний раз «блауграна» проигрывала 4 июня – в последнем матче прошлого сезона. В новом сезоне у нее 8 побед и 3 ничьих в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Далее каталонцы примут «Атлетик» – это произойдет 22 октября. 28-го их ожидает встреча с «Реалом». Между этими матчами пройдет игра с «Шахтером» в ЛЧ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ферран вообще не участвует в эпизоде-офсайд
И если мне не изменяет память, то Рюдигер боролся с защитником, вмешиваясь в эпизод
Иронично.
Мне не нравится такая интерпретация пассивного офсайда от арбитров — ни Рюдигер, ни Ферран не перекрывали обзор вратарю и не могли добраться до мяча.
Фаны барсы лицемеры
Ситуации с пассивными офсайдами Рюдигера и Торреса отличаются: Рюдигер активно участвовал в эпизоде и стягивал на себя 2 матрасников, боролся с ними, изза чего прошла передача на его партнёра и от того к Камавинге, который забил.
А здесь по Торресу вообще никто не играл, он был один и не влиял на эпизод с голом. Если бы арбитр засчитал гол, ни у кого бы не было вопросов, а так очередной скандал.
В это время Бензема :
https://pbs.twimg.com/media/F78qBeeWUAAyuxl?format=jpg&name=large
https://www.youtube.com/shorts/pvFqs5-pv2c
:DD
барса получает авоську мячей от команд со дна таблицы ЛаЛиги и ещё не играла ни с одной из зоны ЛЧ, просыпайся...
К тебе вопросы отпали еще тогда ,когда ты тот гол оправдывал ПРАВИЛАМИ ФУТБОЛЬНЫМИ.
Написав мне сейчас ты грамотно признал то ,что я твоей головенке тогда доказывал ,но твой рассудок этого воспринимать не хотел.Так что после этого позора который ты сейчас признал мне можешь больше не писать .Удачи тебе и твоему кураторскому судейскому проекту))
Очевидно, что дело в трактовках, каждый год все по новому, судьи уже сами не понимают как судить, одни так, другие так. Во всех странах судьи плохо судят, не только в Испании. Но виновато руководство Реала, Перес и т.д... А в ответ вспоминают Негрейру...
Пора уже понять, что нет никакого прямого влияния на судей в данный момент.
А на самом деле рано что-то говорить, до конца сезона ещё далеко
Это уже новый уровень подтасовки фактов... растёшь, однако!