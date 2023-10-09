«Барселона» не проигрывает 11 матчей с начала сезона – 8 побед и 3 ничьих

«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (2:2) в 9-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блауграна» проигрывала 4 июня – в последнем матче прошлого сезона. В новом сезоне у нее 8 побед и 3 ничьих в чемпионате и Лиге чемпионов.

Далее каталонцы примут «Атлетик» – это произойдет 22 октября. 28-го их ожидает встреча с «Реалом». Между этими матчами пройдет игра с «Шахтером» в ЛЧ.

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