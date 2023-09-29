ЭСК: Мешков ошибся, засчитав 2-й гол «Краснодара» в ворота «Урала». ВАР не стоило вмешиваться, так как доказательств офсайда нет

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Виталий Мешков Дмитрий Чельцов видеоповторы Евгений Буланов ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС признал ошибку Виталия Мешкова в матче «Краснодар» – «Урал» (2:0).

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот на 73-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.

Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Ленини Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения (на ВАР работал Евгений Буланов, АВАР был Дмитрий Чельцов – Sports.ru).

Комиссия напоминает об инструкциях, согласно которых ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Гончаренко о судействе с «Краснодаром»: «Не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. Если помощник определил офсайд, не нужно искать ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Фраза "Мешков ошибся" по уровню удивления сопостовима с фразами "зимой пошел снег", "осенью пошел дождь"
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калачев
Что? А для чего тогда ВАР, если не проверки всех голов, озвучивания мнение главному и тот уже сам решает
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ Александр Калачев
Что? А для чего тогда ВАР, если не проверки всех голов, озвучивания мнение главному и тот уже сам решает
В данном случае ВАР не мог проверить офсайд, потому что нет офсайдных линий. Без них можно вмешиваться, только если совсем очевидный офсайд, но тут ситуация пограничная. При этом линейный тоже не должен был поднимать флажок, потому что приоритет атаке в неявных ситуациях. Короче, ошиблись тут все.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Клоуны ставили пенальти за попадание в руку рыжего в Спартаке после рикошетов

Но тут другое
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Alexey Petrov
Урал слишком много очков на старте набрал. Где надо опомнились и дали команду придушить. Выше 12 места - Гришу не пущать!
Дали команду придушить, поэтому боковой сигнализировал об офсайде, хотя не должен был? Странное придушивание🤔
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдулов Алексей
Ничего не понял. Получается ошибся боковой, который не следовал инструкциям, не трактовал эпизод в пользу атакующей стороны и поднял флажок?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Petrov
Урал слишком много очков на старте набрал. Где надо опомнились и дали команду придушить. Выше 12 места - Гришу не пущать!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Ответ Alexey Petrov
Урал слишком много очков на старте набрал. Где надо опомнились и дали команду придушить. Выше 12 места - Гришу не пущать!
раскрою тебе секрет, но 1-0, как и 2-0 приносит 3 очка Краснодару, 0 - Уралу. На позиции в таблице никак не сказалось.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ Vedved
Не могу понять, в итоге был офсайд и гол засчитан неправильно, или не было офсайда - гол в итоге правильно засчитали, но вар не должен был вмешиваться?🤷🏻‍♂️
Без линий невозможно наверняка определить, был офсайд или нет, но поскольку рекомендовано отдавать приоритет атаке, никто не должен был вмешиваться, а главный просто засчитал бы гол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Ответ Всеволод Бобров
с чего он ошибся? Есть доказательства , что офсайда нет? нет. Значит боковой не ошибся. Могу вспомнить минимум 2 эпизода, когда свистели такие пограничные ситуации.
Могу ошибаться, но говорилось, что спорные офсайды трактуются в пользу атакующей команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ Абдулов Алексей
Ничего не понял. Получается ошибся боковой, который не следовал инструкциям, не трактовал эпизод в пользу атакующей стороны и поднял флажок?
с чего он ошибся? Есть доказательства , что офсайда нет? нет. Значит боковой не ошибся. Могу вспомнить минимум 2 эпизода, когда свистели такие пограничные ситуации.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Забавский
Ответ Абдулов Алексей
Ничего не понял. Получается ошибся боковой, который не следовал инструкциям, не трактовал эпизод в пользу атакующей стороны и поднял флажок?
Про ошибку бокового ничего не сказано. Ошибся ВАР
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Serge Vendino
Без линий невозможно наверняка определить, был офсайд или нет, но поскольку рекомендовано отдавать приоритет атаке, никто не должен был вмешиваться, а главный просто засчитал бы гол.
Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Serge Vendino
В данном случае ВАР не мог проверить офсайд, потому что нет офсайдных линий. Без них можно вмешиваться, только если совсем очевидный офсайд, но тут ситуация пограничная. При этом линейный тоже не должен был поднимать флажок, потому что приоритет атаке в неявных ситуациях. Короче, ошиблись тут все.
Не могу понять, в итоге был офсайд и гол засчитан неправильно, или не было офсайда - гол в итоге правильно засчитали, но вар не должен был вмешиваться?🤷🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
den70
Ответ Александр Калачев
Что? А для чего тогда ВАР, если не проверки всех голов, озвучивания мнение главному и тот уже сам решает
Это не касается положения "вне игры" при отсутствии оффсайдных линий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
как обычно дыру тащат за уши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нагрузки Сборной
Доказательств отсутствия офсайда нет, а не доказательств офсайда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Занятно, что ошибкой они признали то, что ВАР вмешался, а не то был офсайд или нет. Т.е. они не отрицают факт отсутствия офсайда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Это как с голом Сперцяна Зениту , тогда Урош помешал стенке, и гол отменили, хотя потом признали ,что ВАР не имел права вмешиваться в этот эпизод .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Какие же они у нас все не компетентные, ужас!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Say Hello to the Robots
У нас же хотели ввести китайские офсайдные линии. Заглохло?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belwrestler
Ну как в "Берегись автомобиля" - "Деточкин ( судья) виноват - но он не виноват". Представляю, какая бы истерика стояла, случись подобное против Спартака или Зенита. Хотя зачем представлять? Судью Сельдякова, после такого в матче с Зенитом (вроде в пользу Амкара) весной 2018 уже 5 лет не пускают судить РПЛ. А про пенальти за игру рукой Тормены вообще лучше бы молчали. В 7 туре РПЛ таких пенальти поставили ровно 3, в том числе и в ворота Урала с Ахматом, несмотря на "случайный отскок" и "игроков соперника".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
а зачем это, если на результат никак не повлияет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ antip2000@pisem.net
Занятно, что ошибкой они признали то, что ВАР вмешался, а не то был офсайд или нет. Т.е. они не отрицают факт отсутствия офсайда.
Именно так) если бы боковой не ошибся, то ничего бы и не было)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheSportNik
Мешков постоянно ошибается много лет, но его все не могут выгнать и это удивляет, что забавляет и в еврокубках он слабо судил, но там его хоть на матчи аутсайдеров лиги Европы ставили и то в квалификации на ранней стадии.
Гнать Мешкова в шею, человек косячит постоянно, причем все команды от Спартака до Урала страдают от его судейства, возможно причина его не потопляемости, что он зять Сухины, все таки династии судейские у нас неприкасаемые как бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий