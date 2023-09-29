ЭСК: Мешков ошибся, засчитав 2-й гол «Краснодара» в ворота «Урала». ВАР не стоило вмешиваться, так как доказательств офсайда нет
ЭСК РФС признал ошибку Виталия Мешкова в матче «Краснодар» – «Урал» (2:0).
«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот на 73-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.
Решения комиссии:
1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.
Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Ленини Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.
Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения (на ВАР работал Евгений Буланов, АВАР был Дмитрий Чельцов – Sports.ru).
Комиссия напоминает об инструкциях, согласно которых ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.
2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.
Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.
Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
Гончаренко о судействе с «Краснодаром»: «Не понимаем, что такое ВАР и зачем он нужен. Если помощник определил офсайд, не нужно искать ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь»
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Но тут другое
Гнать Мешкова в шею, человек косячит постоянно, причем все команды от Спартака до Урала страдают от его судейства, возможно причина его не потопляемости, что он зять Сухины, все таки династии судейские у нас неприкасаемые как бы.