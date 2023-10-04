Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034: «Это подтверждение усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире»

Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Ближневосточное государство подаст заявку на проведение турнира. Об этом рассказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

«Намерение провести турнир у себя является подтверждением очевидных и огромных усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире. Спорт является одним из важнейших аспектов для этого, поскольку это важное средство коммуникации между представителями разных рас и культур», – сказал сын короля Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

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