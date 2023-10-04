Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034: «Это подтверждение усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире»

Теги Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Ближневосточное государство подаст заявку на проведение турнира. Об этом рассказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

«Намерение провести турнир у себя является подтверждением очевидных и огромных усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире. Спорт является одним из важнейших аспектов для этого, поскольку это важное средство коммуникации между представителями разных рас и культур», – сказал сын короля Саудовской Аравии. 

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

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13 комментариев

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Дмитрий Махаев
а кто будет против, тех на площади камнями забьют, в знак любви
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дмитрий Махаев
а кто будет против, тех на площади камнями забьют, в знак любви
И мира!
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Кирилл.С-Пб
Опять зимой?
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Данилъ Шипицинъ
Послом заявки будет Хашшоги
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Антон Фалафель
Надо делать совместно с Йеменом! 👍
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Ahmad Munir
ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

Сегодня состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.
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Ну а чё. Если сегодня там никому не отказывают, то почему бы не попробовать)
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Ебздрогыч
Саудам хорошо, у них теперь и конкурентов не осталось на право проведения ЧМ
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Liquidozz
Опять зимой? А потом все на травмах ещё 2 года?
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Н.Ф.
1930 - ЮА
1934, 1938 - Европа
1950 - ЮА
1954, 1958 - Европа
1962 - ЮА
1966 - Европа
1970 - СА
1974 - Европа
1978 - ЮА
1982 - Европа
1986 - СА
1990 - Европа
1994 - СА
1998 - Европа
2002 - Азия
2006 - Европа
2010 - Африка
2014 - ЮА
2018 - Европа
2022 - Азия
2026 - СА
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alexmixer9
Ну нет, после катара фанатиков нельзя подпускать к организации мировых турниров
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кирилл.С-Пб
Опять зимой?
Зима не близко
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rigobersong
Ответ Дмитрий Махаев
а кто будет против, тех на площади камнями забьют, в знак любви
За твит с 8ю подписчиками:))
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