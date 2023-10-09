«Арсенал» способен покончить с доминированием «Сити» – он победил, не играя особенно хорошо. «Канониры» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне». Ширер о матче АПЛ

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Натан Аке Родри Кай Хавертц Габриэл Мартинелли Футбол

Алан Ширер считает, что «Арсенал» может обойти «Манчестер Сити» в гонке за титул.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ (0:1). По итогам тура «канониры» лидируют в турнирной таблице наряду с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» отстает на 2 очка.

«На мой взгляд, тот, кто закончит выше «Сити», выиграет лигу, а «Арсенал» кажется наиболее способным сделать это в этом сезоне и покончить с их доминированием.

Воскресная победа над действующим чемпионом – огромный результат для «канониров», но лучшим признаком их уровня является то, что они сделали это, не играя особенно хорошо. На протяжении всего матча команда Микеля Артеты действительно здорово оборонялась. Создав пару моментов на первых минутах, «Сити» больше не получил ни единого шанса, и в последние годы я видел немногие команды, которые так сдерживали их.

Замены Артеты тоже сыграли огромную роль – все они оказали влияние, один из этих игроков [Кай Хавертц] создал победный гол, а другой [Габриэл Мартинелли] забил его. Вы уже могли видеть, что «Арсенал» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне, но ничто так не показывает это, как выход кого-то, кто изменит ход такой важной игры, как эта.

«Арсенал» тоже мало что создал, прежде чем забить, но они держались вместе и были надежны. Когда вы делаете это, у вас всегда есть шанс. Да, им немного повезло с рикошетом от Натана Аке при голе, но Артета скажет, что они абсолютно заслужили свою победу, и я не думаю, что кто-то сможет с этим поспорить – «Сити» просто сделал недостаточно.

Это было третье поражение «Сити» в трех матчах без Родри, который отбывает свою дисквалификацию за красную карточку в матче с «Ноттингем Форест» в прошлом месяце –  без него они явно смотрятся более осторожными. Мы привыкли видеть, как «Сити» атакует с мячом дома или на выезде против любого соперника, но в этот раз, похоже, этого не случилось. Они сыграли не очень хорошо и поплатились за это», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Без Родри и Сака «Сити» и «Арсенал» были скованы. Победа – награда Артете за замены

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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damondiamond
скорее, Сити слабее, а не Арсенал сильнее
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ML26
Ответ ArnoNeputevy
Без Родри. С ним они в порядке.
Арсенал играл без Сака(весь матч) и Мартинелли(первый тайм). Главные ударные силы в атаке. Так же не было Парти (фундаментальный игрок, когда он в форме)
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ArnoNeputevy
Ответ damondiamond
скорее, Сити слабее, а не Арсенал сильнее
Без Родри. С ним они в порядке.
+3
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Morning Again
Классно, что Арсенал вчера победил, но меня немного настораживают эти хвалебные оды, нужно еще много играть, нельзя расслабляться.
+3
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BlackHen
Игра была равная, рикошет, везение. Рано говорить о преимуществе Арсенала.
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jordy
Влияние Родри на игру команды просто колоссально.
Причем даже отсутствие КДБ так не сказывается, как отсутствие Родри.
Вот кто по итогам прошлого сезона в первую очередь должен претендовать от Сити на ЗМ. Ну и КДБ.
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