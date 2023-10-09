«Арсенал» способен покончить с доминированием «Сити» – он победил, не играя особенно хорошо. «Канониры» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне». Ширер о матче АПЛ

Алан Ширер считает, что «Арсенал» может обойти «Манчестер Сити» в гонке за титул.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в 8-м туре (0:1). По итогам тура «канониры» лидируют в турнирной таблице наряду с «Тоттенхэмом», « » отстает на 2 очка.

«На мой взгляд, тот, кто закончит выше «Сити», выиграет лигу, а «Арсенал» кажется наиболее способным сделать это в этом сезоне и покончить с их доминированием.

Воскресная победа над действующим чемпионом – огромный результат для «канониров», но лучшим признаком их уровня является то, что они сделали это, не играя особенно хорошо. На протяжении всего матча команда действительно здорово оборонялась. Создав пару моментов на первых минутах, «Сити» больше не получил ни единого шанса, и в последние годы я видел немногие команды, которые так сдерживали их.

Замены Артеты тоже сыграли огромную роль – все они оказали влияние, один из этих игроков [ ] создал победный гол, а другой [Габриэл Мартинелли] забил его. Вы уже могли видеть, что «Арсенал» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне, но ничто так не показывает это, как выход кого-то, кто изменит ход такой важной игры, как эта.

«Арсенал» тоже мало что создал, прежде чем забить, но они держались вместе и были надежны. Когда вы делаете это, у вас всегда есть шанс. Да, им немного повезло с рикошетом от при голе, но Артета скажет, что они абсолютно заслужили свою победу, и я не думаю, что кто-то сможет с этим поспорить – «Сити» просто сделал недостаточно.

Это было третье поражение «Сити» в трех матчах без Родри, который отбывает свою дисквалификацию за красную карточку в матче с «Ноттингем Форест» в прошлом месяце – без него они явно смотрятся более осторожными. Мы привыкли видеть, как «Сити» атакует с мячом дома или на выезде против любого соперника, но в этот раз, похоже, этого не случилось. Они сыграли не очень хорошо и поплатились за это», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Без Родри и Сака «Сити» и «Арсенал» были скованы. Победа – награда Артете за замены

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