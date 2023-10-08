Невилл считает, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть АПЛ: «Но важно, чтобы Райс, Салиба и Габриэл были здоровы – без них не победить»

Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после победы над «Ман Сити».

«Думаю, у « » появилась очень хорошая возможность. Нужно, чтобы футболисты были здоровы. Они на 100% лучше, когда Райс играет в центре поля. Также хочется большего от их центрфорвардов. С « » сложно было им обоим, есть вопросы по поводу того, не будет ли у «Арсенала» проблем из-за них в конечном счете.

Нужно, чтобы был здоров Райс. Также ключевую роль в игре с «Ман Сити» сыграли и Габриэл, они потрясающе сыграли против лучшего центрфорварда мира [ ].

Обыграть «Ман Сити» и дать Сака отдохнуть три недели – это хорошо. Важнее всего следить за здоровьем двух центральных защитников и , без них чемпионат не выиграть», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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