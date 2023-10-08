Невилл считает, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть АПЛ: «Но важно, чтобы Райс, Салиба и Габриэл были здоровы – без них не победить»
Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после победы над «Ман Сити».
«Думаю, у «Арсенала» появилась очень хорошая возможность. Нужно, чтобы футболисты были здоровы. Они на 100% лучше, когда Райс играет в центре поля. Также хочется большего от их центрфорвардов. С «Манчестер Сити» сложно было им обоим, есть вопросы по поводу того, не будет ли у «Арсенала» проблем из-за них в конечном счете.
Нужно, чтобы был здоров Райс. Также ключевую роль в игре с «Ман Сити» сыграли Салиба и Габриэл, они потрясающе сыграли против лучшего центрфорварда мира [Эрлинга Холанда].
Обыграть «Ман Сити» и дать Сака отдохнуть три недели – это хорошо. Важнее всего следить за здоровьем двух центральных защитников и Райса, без них чемпионат не выиграть», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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Нкетия не игрок основы и 14 номер ему явно велик.
Как сменщики они годятся.
Кроме Райса нет громких имён?
Ну незнаю,Сака,Салиба,Эдегор и Мартинелли вполне себе игроки с именем.
И трансферная стоимость у них соотвествующая 🤔
Никто не приходил готовой звездой.
Жоржиньо уже доигрывал, можно сказать.
Остальных Арсенал сам либо воспитал, либо заметил потенциал и вырастил. Это и приятно!
Затыкать дыру в отсутствие Букайо Жезусом не особо эффективно, если у Жезуса есть хоть какая смена в лице Нкетии и (в определенных сценариях) Хавертца то справа кроме Сака играть по профилю некому