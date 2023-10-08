Невилл считает, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть АПЛ: «Но важно, чтобы Райс, Салиба и Габриэл были здоровы – без них не победить»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Sky Sports Габриэл Магальяэс Деклан Райс Эрлинг Холанд Вильям Салиба Футбол

Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после победы над «Ман Сити».

«Думаю, у «Арсенала» появилась очень хорошая возможность. Нужно, чтобы футболисты были здоровы. Они на 100% лучше, когда Райс играет в центре поля. Также хочется большего от их центрфорвардов. С «Манчестер Сити» сложно было им обоим, есть вопросы по поводу того, не будет ли у «Арсенала» проблем из-за них в конечном счете.

Нужно, чтобы был здоров Райс. Также ключевую роль в игре с «Ман Сити» сыграли Салиба и Габриэл, они потрясающе сыграли против лучшего центрфорварда мира [Эрлинга Холанда].

Обыграть «Ман Сити» и дать Сака отдохнуть три недели – это хорошо. Важнее всего следить за здоровьем двух центральных защитников и Райса, без них чемпионат не выиграть», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария

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добрый грек
Хорошие шансы выиграть АПЛ у Арсенала будут когда перед последним туром чемпионата будут опережать ближайшего конкурента на 4 очка.
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Jazzzz
Арсеналу нужен нормальный ЦН.
Нкетия не игрок основы и 14 номер ему явно велик.
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+13
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Доминатор3000
Ответ Владимир Владимирович
Артета прям красавчик, слепил всё таки сильную команду. Кроме Райса и нету особо громких имён, всё таки Нкетиа Троссард Жоржиньо не те игроки, которых можно считать топарями, а Сака и Эдегор как раз заиграли при Артете, даже Зина стал твёрдым игроком основы. Вот где можно говорить, что видна тренерская рука
Нкетиа,Троссард и Жоржиньо не являются игроками основными.
Как сменщики они годятся.
Кроме Райса нет громких имён?
Ну незнаю,Сака,Салиба,Эдегор и Мартинелли вполне себе игроки с именем.
И трансферная стоимость у них соотвествующая 🤔
+8
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Владимир Владимирович
Артета прям красавчик, слепил всё таки сильную команду. Кроме Райса и нету особо громких имён, всё таки Нкетиа Троссард Жоржиньо не те игроки, которых можно считать топарями, а Сака и Эдегор как раз заиграли при Артете, даже Зина стал твёрдым игроком основы. Вот где можно говорить, что видна тренерская рука
+5
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+4
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Mykytka
Ответ Доминатор3000
Нкетиа,Троссард и Жоржиньо не являются игроками основными. Как сменщики они годятся. Кроме Райса нет громких имён? Ну незнаю,Сака,Салиба,Эдегор и Мартинелли вполне себе игроки с именем. И трансферная стоимость у них соотвествующая 🤔
Думаю, тут имеются в виду трансферы.
Никто не приходил готовой звездой.

Жоржиньо уже доигрывал, можно сказать.
Остальных Арсенал сам либо воспитал, либо заметил потенциал и вырастил. Это и приятно!
+5
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Промах Мораты
Ответ Любезный Коссутий
Арсенал, ТТХ и Ливер разыграют чашку
Ттх только ауди кап могут разыграть
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#SharkTeam
Любопытный факт кстати, Арсенал в этом сезоне забивал Сити только с рикошетами
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Его Величество Златан
Ответ Jazzzz
Арсеналу нужен нормальный ЦН. Нкетия не игрок основы и 14 номер ему явно велик.
согласен, уже не первый сезон не хватает напа, именно центрфорварда
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IntoTheRainBow
Ответ Gunner_14
Невилл прав: Габриэл, Салиба, Райс играют большую роль. Добавить можно, что зимой нужно взять форварда. На одних Нкетиа, Жезусе — не выиграть титул
Как бы не правого АПЗ

Затыкать дыру в отсутствие Букайо Жезусом не особо эффективно, если у Жезуса есть хоть какая смена в лице Нкетии и (в определенных сценариях) Хавертца то справа кроме Сака играть по профилю некому
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Артем Дорохин
Ответ Mykytka
Думаю, тут имеются в виду трансферы. Никто не приходил готовой звездой. Жоржиньо уже доигрывал, можно сказать. Остальных Арсенал сам либо воспитал, либо заметил потенциал и вырастил. Это и приятно!
Хаверц, Жезус, Жоржинье, Райс, особенно Хаверца и Жезуса воспитал.
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
да. и этот тоже
а какой еще то
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
Кубок Лиги?
да. и этот тоже
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
Арсенал, ТТХ и Ливер разыграют чашку
Кубок Лиги?
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Adamdfdgds
Ответ zzzeeerrrooo
Наверное победа глаза замылила , хотя по факту они играют не лучше того же Ньюкасла
В прошлом сезоне Арсенал по игре был лучшим в лиге, а в итоге титул взял Сити. Трофеи выигрывает та команда, которая способна добывать очки в любых условиях и раскладах. Уж лига чемпионов должна была научить болельщиков Ливерпуля, что не всегда побеждает лучший на поле. А ньюкасл объективно средняя команда, которая проиграла все большие матчи чемпионата в этом сезоне. Их место в четверке прошлого сезона лишь залог кризиса топ клубов.
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zzzeeerrrooo
Ответ Daniel Morales
А почему так много дизлайков по поводу Ливерпуля или глоры Арсенала после 1:0 против Сити вычеркнули Ливерпуля?
Наверное победа глаза замылила , хотя по факту они играют не лучше того же Ньюкасла
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Daniel Morales
Ответ zzzeeerrrooo
Главный конкурент Сити это Ливерпуль
А почему так много дизлайков по поводу Ливерпуля или глоры Арсенала после 1:0 против Сити вычеркнули Ливерпуля?
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Артем Дорохин
Особенно Хаверца
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Gunner_14
Невилл прав: Габриэл, Салиба, Райс играют большую роль. Добавить можно, что зимой нужно взять форварда. На одних Нкетиа, Жезусе — не выиграть титул
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