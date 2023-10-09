Невилл о поражении «Сити» от «Арсенала»: «Я предсказывал их небольшое похмелье – они уже не могут достичь большего. Мой самый трудный сезон в «МЮ» был после требла»

Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» может упустить победу в АПЛ.

« » уступил « » (0:1) в 8-м туре . Команда Пепа Гвардиолы идет на 3-м месте в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующих «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«Я предсказал, что «Арсенал» выиграет титул, потому что я чувствовал, что они были близки в прошлом году, и я думал, что они снова будут близки, а у «Сити» будет небольшое похмелье после требла.

Какова цель «Сити» в этом году? Они достигли утопии, они не могут достичь большего. Когда долго и упорно борешься за победу в чемпионов, как они, выигрываешь требл и повторяешь достижение «Манчестер Юнайтед», можно вздохнуть с облегчением.

Я помню, что мой самый сложный сезон в «Юнайтед» был после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне были не так хороши. Это был кошмар, предыдущий сезон отнял у меня очень много сил. Думаю, игроки «Сити» немного выбьются из колеи.

За последние пару недель они получили пару ударов, так что, возможно, их разбудили достаточно рано, и ни в коем случае не стоит списывать их со счетов. Но что-то происходит – «Вулвс», «Ньюкасл», а теперь такое поражение [от «Арсенала»]. Вещи, которые раньше случались не так уж часто, начинают происходить у них на глазах», – сказал бывший игрок « ».

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