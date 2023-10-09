Невилл о поражении «Сити» от «Арсенала»: «Я предсказывал их небольшое похмелье – они уже не могут достичь большего. Мой самый трудный сезон в «МЮ» был после требла»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Вулверхэмптон Футбол

Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» может упустить победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (0:1) в 8-м туре АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы идет на 3-м месте в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующих «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«Я предсказал, что «Арсенал» выиграет титул, потому что я чувствовал, что они были близки в прошлом году, и я думал, что они снова будут близки, а у «Сити» будет небольшое похмелье после требла.

Какова цель «Сити» в этом году? Они достигли утопии, они не могут достичь большего. Когда долго и упорно борешься за победу в Лиге чемпионов, как они, выигрываешь требл и повторяешь достижение «Манчестер Юнайтед», можно вздохнуть с облегчением.

Я помню, что мой самый сложный сезон в «Юнайтед» был после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне были не так хороши. Это был кошмар, предыдущий сезон отнял у меня очень много сил. Думаю, игроки «Сити» немного выбьются из колеи.

За последние пару недель они получили пару ударов, так что, возможно, их разбудили достаточно рано, и ни в коем случае не стоит списывать их со счетов. Но что-то происходит – «Вулвс», «Ньюкасл», а теперь такое поражение [от «Арсенала»]. Вещи, которые раньше случались не так уж часто, начинают происходить у них на глазах», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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BillShen
Сити оф Рефери наберет свое в сезоне. У конкурентов изи может быть спад, травмы, матчи со Шпор-судействами, все будет)
Сити чемпион, да Уэббу придется отмывать карманы от нефти, но это его проблемы, да и средств на новые штаны ему точно хватит....
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Сергей Данилов
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой не знаю. Для Сити это уже такая бытовуха - брать АПЛ - что, даже со вчерашним дураком на последних минутах от Арсенала, они спокойно свои очки с Борнмутами соберут, а Арсенал растеряет. В ЛЧ все прекрасно, из группы явно выйдут, до зимы можно экспериментировать с Гвардиоловскими приколюхами, встраивать Доку, обкатывать Альвареса чаще, двигать Льюиса. О чем вонь? Ну проиграли Арсеналу, бывает, на то это и самый конкурентный чемпионат в мире. Каждый обыграет каждого, а победит все равно Сити.
с Вулвз наберут, ага... смешно
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Олег Ринкевич
Ответ alexmixer9
Похмелье называется отсутствие кдб и родри, вернутся продолжат так же всех разносить
грилиш об этом знает непонаслышке
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