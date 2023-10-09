Сулейманов о Дзюбе: «Артем – настоящий мужик, уважаемый всеми, вошел в историю российского футбола, а я – разве что в историю нижегородского. Подкалывает, но и я его тоже»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой в «Локомотиве».

– «Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова – «4-2-3-1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?

– Я даже у Михаила Михайловича [Галактионова] на краю играл в молодежке. Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.

– Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты его прямой конкурент? Давит на тебя?

– Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артем вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришел на его место, и он старается меня задеть или еще что‑то. Ну и я не пытаюсь его как‑то «подковырять», ждать его ошибки. У нас с ним очень хорошие отношения.

Дзюба уже вошел в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошел разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет, – сказал нападающий «Локомотива».

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6 комментариев

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shava72
"Дзюба, уважаемый всеми". Новый анекдот)))
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Сергей Жарковский
Дзюба не вошёл в историю, он в историю влип, и не в одну!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Курица не птица, Дзюба не мужик!
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ApXuMaHqPuT
Рукаку - типчик злопамятный и завистливый, конкурентов не любит - Сулейманову нужно быть настороже😑
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Demedieu
Сулик молодец, немного играет, но отрабатывает на 150%. Нападающий - работяга.
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