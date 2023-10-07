Артем Дзюба: «Много разговоров, что у меня конфликт с Галактионовым. Я за Михалыча до конца, он авторитет для меня, близок по духу»

Теги Локомотив Артем Дзюба Валерий Климов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Артем Дзюба сообщил о хороших отношениях с тренерами «Локомотива».

– Сумасшедший матч, потрясающий. Мне кажется, зрителю точно понравилось, валидольный. Наверное, нам грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но все равно осадочек остался. Вроде игра получалась, удавалась, но по тому, как складывалась, отчасти счет, наверное, закономерный.

– Расскажи, как ты собирался праздновать гол.

– Никак, ничего же не делаешь, не готовишься к тому, как будешь праздновать. Получилось так, что забил и сделал свое фирменное приветствие, а потом пошел к Санычу и Михалычу (Валерию Климову и Михаилу Галактионову – прим. Sports.ru). Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них.

C Санычем я знаком еще с Томска, с Михалычем здесь [познакомились]. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил... Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним, – сказал форвард после ничьей с «Уралом» (2:2).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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леннорыч-абрамович
Дзюба спустя полгода:
"А кому я не пожал руку? Кто это? Тренеришка".
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Roman Roman
Климов - это тот самый легендарный?
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Николай Николаев
жаль Михалыча, скоро игрочишка сольет его!
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Ростов-на-Дону
Не может быть!
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