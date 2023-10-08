Дзюба поговорил с Ишковым, дважды не забившим пенальти «Локо»: «Спокойные, банальные вещи сказал. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Илья Ишков Футбол

Артем Дзюба поддержал Илью Ишкова, дважды не забившего пенальти «Локомотиву».

«Урал» сыграл вничью с «Локо» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2). Полузащитник Илья Ишков вышел на поле после перерыва, заменив Александра Юшина, и был заменен сам на 91-й минуте. 

18-летний футболист уральцев дважды не воспользовался возможностью реализовать пенальти – он перебивал после сэйва Ильи Лантратова, но вратарь снова отразил удар. 

На скамейке запасных Ишков расплакался, партнеры по команде его утешали. После игры к нему подошел форвард московского клуба Артем Дзюба

– Что ты сказал Ишкову?

– Да спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили.

В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на это не заканчивается, выше нос, все будет хорошо, – сообщил Дзюба. 

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13 комментариев

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Данзан Басаев
Дзюба здорового человека
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Bartez1986
Ответ Johnie
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а что он не так сказал?
+8
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Vedved
Ответ Johnie
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Мда….. поддержал молодого, да еще и из команды соперника, и тут плохое найдете🤦🏻‍♂️
+5
-2
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justbored
Ответ Vedved
Мда….. поддержал молодого, да еще и из команды соперника, и тут плохое найдете🤦🏻‍♂️
моронс гонна хейт
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Spaten
Протянул руку помощи человеку
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