Дзюба поговорил с Ишковым, дважды не забившим пенальти «Локо»: «Спокойные, банальные вещи сказал. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся»

Артем Дзюба поддержал Илью Ишкова, дважды не забившего пенальти «Локомотиву».

« » сыграл вничью с « » в 11-м туре Мир (2:2). Полузащитник Илья Ишков вышел на поле после перерыва, заменив Александра Юшина, и был заменен сам на 91-й минуте.

18-летний футболист уральцев дважды не воспользовался возможностью реализовать пенальти – он перебивал после сэйва Ильи Лантратова, но вратарь снова отразил удар.

На скамейке запасных Ишков расплакался, партнеры по команде его утешали. После игры к нему подошел форвард московского клуба .

– Что ты сказал Ишкову?

– Да спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили.

В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на это не заканчивается, выше нос, все будет хорошо, – сообщил Дзюба.

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