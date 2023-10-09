Ван Дейк о 2:2 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» ехал за победой, у нас были возможности для этого. В первом пропущенном голе есть и моя вина, второй – из-за недопонимания»

Вирджил ван Дейк подвел итоги матча с «Брайтоном».

Матч «Ливерпуля» и «Брайтона» в 8-м туре завершился вничью (2:2).

«Мы ехали за победой. Думаю, у нас были возможности ее добиться, но в итоге мы сыграли вничью, проведя сложный матч. Временами игра была довольно открытой. Силы были примерно равны, но у нашей команды были возможности для победы.

Очевидно, [в эпизоде с первым голом «Брайтона»] есть вина не только [Мак Аллистера], но также и моя. Это рискованный мяч, и мы старались выходить через розыгырш. Такие вещи случаются, и мы были за это наказаны. Мы прекрасно отреагировали на этот гол, отыгравшись.

[ ] очень важен для команды на поле и за его пределами. К сожалению, [его дубля] было недостаточно для победы».

О возможном удалении у « »

«Мне было любопытно, почему не было даже предупреждения. На поле нет никаких повторов. Мы заработали пенальти, реализовали его, а судья не показал ни желтую, ни красную карточку. Это нужно принять».

О втором голе «Брайтона»

«Это было недопонимание, мы не хотим совершать ошибки. В целом я горжусь своей командой, впереди нас ждет пауза на матчи сборных, а дальше будет несколько довольно интересных матчей», – сказал защитник « » в интервью Sky Sports.

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