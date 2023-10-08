Клопп про 2:2 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» преподнес гол на блюдечке. Справедливый результат – будь мы лучше, доставили бы им проблемы, но мы этого не сделали»
Юрген Клопп назвал справедливой ничью в матче с «Брайтоном».
Матч «Ливерпуля» и «Брайтона» в 8-м туре АПЛ завершился со счетом 2:2.
«Честно говоря, я думаю, что это справедливый результат. Конечно, после того, как «Брайтон» упустил преимущество в счете 1:0, при всем их качестве, они сделали не так много. Можно сказать, мы преподнесли им гол на блюдечке.
Во втором тайме мы, возможно, должны были забивать третий гол, у нас были два хороших момента. Но потом мы упустили слишком много выходов один на один. Когда вы упускаете стандартные положения, игра становится очень открытой. Мы пропустили, и счет стал 2:2. Первый гол был пропущен [по ошибке].
Как и все наши игроки, Мак Аллистер смог вернуться в игру. Cтандарты были действительно хороши. Мы упустили двоих игроков, и именно поэтому при стандартных положениях их следовало опасаться в первую очередь. Вот и все.
В той ситуации они оказали давление. У нас были матчи, когда мы действительно хорошо справлялись с персональной опекой. Если бы мы были сегодня лучше, то доставили бы им проблемы. Но мы этого не сделали», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
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а там что прям его косяк? Не отдающего? Отдающий видит всех игроков стоя лицом, а не принимающий спиной смотрит где игроки соперника