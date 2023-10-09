Юран о 2:0: «Пари НН» разобрал слабые и сильные места «Крыльев». Но главное – запредельная самоотдача»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран оценил победу «Пари НН» над «Крыльями Советов» (2:0) в Мир РПЛ.

«Мы одержали победу прежде всего за счет того, что разобрали слабые и сильные места соперника. За два дня до игры команда заехала на базу. У нас было много теории, на тренировках ребята все правильно делали. Сказали парням, что если мы это сделаем и в игре, то будет положительный результат.

Но самое главное – это запредельная самоотдача. Футбол – тяжелый вид спорта, и если ты сделаешь все на максимуме – он тебя обязательно вознаградит. Рад, что парни все это перенесли на поле – теорию и практику.

С Самарой не нужно было играть на встречных курсах, нельзя было давать им преимущества. Они хорошо играют в быстрых атаках, в их составе есть скоростные, обученные игроки. Мы же старались заставить их играть в позиционных атаках.

После перерыва, ведя с минимальным преимуществом в счете, первые 15-20 минут действовали более сдержанно, максимально упростив игру. А свои моменты искали в контратаках. Хуан [Боселли] мог забить, а уже в добавленное время Зе Турбо расставил все точки над i.

Считаю, что мы одержали уверенную, заслуженную победу, не позволив самарцам создать голевые моменты», – сказал главный тренер «Пари НН».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Kipchak-888
Сколько бы и как бы не хейтили Юрана, а он (куда бы не приходил) везде даёт результат!
Ps. Химкам привет🙋‍♂️
+1
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Магомед Саид Амирханов
Барсик красавчик!
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