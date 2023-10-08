РПЛ не запрещала Живоглядову из «Пари НН» давать интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»: «Запроса не было, к Алаеву не обращались. Просто привлечение внимания»

В РПЛ опровергли запрет на интервью в футболке «За оргазмом на стадион!».

Ранее гендиректор «Пари НН» сообщил, что РПЛ запретила защитнику Дмитрию Живоглядову приходить на интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» – нижегородский клуб планировал устроить эту акцию перед матчем с «Крыльями Советов» (2:0) из-за инфоповода в регионе.

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов опроверг информацию о запрете со стороны лиги, отметив, что « » не сообщал о запланированной акции.

– Есть регламент, чтобы что-то запретить, одобрить или рассмотреть, мы должны получить некий запрос. Обычно эти запросы должны происходить в виде официальных писем. Но бывает, что кто-то напрямую может связаться с президентом РПЛ Александром Алаевым, чтобы в неформальном общении узнать ту или иную точку зрения. В данном случае не было ни одного, ни другого. Мне странно слышать такие слова. Может, генерального директора могли ввести в заблуждение.

– Но в телеграм-каналах публикуется письмо от «Пари НН», которое направлено к вещателю с предложением об использовании футболки с надписью.

– «Матч ТВ» – это не лига, тут вопрос к коллегам. Узнал об этом, когда письмо начало появляться в каналах, был не в курсе его существования. Уточнил у коллег – сказали, что тоже никакого письма официального не было. А главное, к Александру Алаеву никто не обращался.

– Если не было письма, значит и не было запрета.

– Конечно, не было запрета. А как можно запретить то, чего нет?

– Есть понимание, почему «Пари НН» сейчас упрекает РПЛ за запрет на акцию?

– Вижу в этом просто привлечение внимания. Они сами почему-то этот перформанс не сделали, хотя никакого запрета не было. Мне видится это так: «Мы заявили об акции, не сделали ее, потому что запретила РПЛ». Но это неправда. Если они не сделали эту акцию, значит, были какие-то причины.

– Как РПЛ относится к подобным громким акциям?

– Каждую нужно рассматривать отдельно. Наша команда тоже старается не быть банальной, шутить. Что-то бывает неудачно, что-то получается. Лично мне кажется, что люди, которые занимаются развитием «Пари НН», достаточно талантливые, чтобы не шутить ниже пояса. Мне кажется, подобные шутки – самые простые и примитивные. Это мое мнение, а не мнение РПЛ, – сказал Фетисов.

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