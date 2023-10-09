Шмейхель о Мактоминее после дубля «Брентфорду»: «Фантастический игрок. Все лето он был выставлен на продажу – не понимаю, что делают тренеры»

Петер Шмейхель считает, что Скотт Мактоминей заслуживает больше игрового времени.

В матче 8-го тура против « » Мактоминей оформил дубль в компенсированное время 2-го тайма, выйдя на поле на 87-й минуте. «МЮ» одержал победу со счетом 2:1.

«Он способен на это. Я не понимаю, что делают тренеры. был выставлен на продажу все лето, и я этого не понимаю.

Он фантастический игрок, такие футболисты необходимы. Нужны игроки, которые способны играть на разных позициях, которые могут выйти со скамейки запасных и изменить ход игры, и [Мактоминей] определенно относится к их числу», – сказал бывший вратарь « ».

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