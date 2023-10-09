Шмейхель о Мактоминее после дубля «Брентфорду»: «Фантастический игрок. Все лето он был выставлен на продажу – не понимаю, что делают тренеры»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Петер Шмейхель Брентфорд Скотт Мактоминей Футбол

Петер Шмейхель считает, что Скотт Мактоминей заслуживает больше игрового времени.

В матче 8-го тура АПЛ против «Брентфорда» Мактоминей оформил дубль в компенсированное время 2-го тайма, выйдя на поле на 87-й минуте. «МЮ» одержал победу со счетом 2:1.

«Он способен на это. Я не понимаю, что делают тренеры. Скотт Мактоминей был выставлен на продажу все лето, и я этого не понимаю.

Он фантастический игрок, такие футболисты необходимы. Нужны игроки, которые способны играть на разных позициях, которые могут выйти со скамейки запасных и изменить ход игры, и [Мактоминей] определенно относится к их числу», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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llolishe
Всего лишь победа над 14 местом АПЛ - а столько радости
+2
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bostonKG
Просто чувак вышел играть со страстью , остальным бы такого настроя …
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Слончик
Том Клеверли на максималках
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Сергей Орлов
Обычное британское полено.
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