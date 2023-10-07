Эрик тен Хаг: «Мактоминей готов отдать жизнь за «МЮ». Такое отношение должно быть у всех»
Эрик тен Хаг высоко отозвался о Скотте Мактоминее.
Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1.
«Мы выпустили Скотта, чтобы привнести в игру энергию и креативность. В конце концов, нужно немного или много удачи, но нам повезло.
Скотт вошел в игру с правильным настроем, полным энергии. Он был так настроен забить, что ему повезло. Он игрок «Манчестер Юнайтед», он всегда борется за эмблему, за футболку и за клуб. Он готов отдать свою жизнь.
Такое отношение должно быть у всех. Ты должен заслужить право играть за клуб. В последние несколько недель мы не всегда это видим», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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