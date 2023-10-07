Эрик тен Хаг: «Мактоминей готов отдать жизнь за «МЮ». Такое отношение должно быть у всех»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Футбол

Эрик тен Хаг высоко отозвался о Скотте Мактоминее.

Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1.

«Мы выпустили Скотта, чтобы привнести в игру энергию и креативность. В конце концов, нужно немного или много удачи, но нам повезло.

Скотт вошел в игру с правильным настроем, полным энергии. Он был так настроен забить, что ему повезло. Он игрок «Манчестер Юнайтед», он всегда борется за эмблему, за футболку и за клуб. Он готов отдать свою жизнь.

Такое отношение должно быть у всех. Ты должен заслужить право играть за клуб. В последние несколько недель мы не всегда это видим», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев

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a2wai
Зачем же ты тогда его так хотел летом сплавить, лысый?)
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Sv1ft
Признал, что не все в команде готовы бороться.
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Alexander Yavriantz
Мактоминея можно использовать как второго форварда рядом с Хойлундом. В центре использовать двоих из троицы Амрабат/Каземиро/Эриксен, а по краям двух вингеров. Вернуться немного к старой схеме МЮ, эры победы в ЛЧ 99, собственно так и заканчивали и так и выиграли эту игру, если я не туплю конечно.
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Mekanych Red Devil
Как раз в этом плане к Скотту никогда не было претензий. И вот на фоне такого отношения к команде непонятно почему из матча в матч выходит Рэшфорд в основе. Чувак просто зациклен на своем голе и класть он хотел на результаты команды.
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Чёрный тюльпан
Ответ Alexander Yavriantz
Мактоминея можно использовать как второго форварда рядом с Хойлундом. В центре использовать двоих из троицы Амрабат/Каземиро/Эриксен, а по краям двух вингеров. Вернуться немного к старой схеме МЮ, эры победы в ЛЧ 99, собственно так и заканчивали и так и выиграли эту игру, если я не туплю конечно.
Для такой схемы нужно Марселино звать, а не тен Хага, который с ней и не играл, наверное, ни в одном из своих клубов, да и не катит этот билдап под его задумки.
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Чёрный тюльпан
Чего тогда в матче с Баварией в ЛЧ он трусцой назад бежал в стиле Поля Ходьба? Тогда "умирать" за МЮ не хотел, или у Фергюсона обязательно каждую неделю должен кто-то умирать, чтобы у Макбруска стимул был зад свой поднапрячь? Сброд клоунов в МЮ наблюдается, которые лишний раз не переломятся, зато бабла хотят получать много.
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Zlatan Ibra
Такой Тен Хаг жучара, конечно, маринует парня на скамейке за то, что тот не захотел уйти из команды, выпускает инвалида Эриксена, а как только Скотти забил два гола и спас шкуру Лысого Обманщика, дак тот сразу запел соловьём)
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Zlatan Ibra
Сейчас выглядит так, что и Фред был не так плох, но его Тен Хагу удалось-таки сплавить. И внезапно выяснилось, что Де Хеа офигеть какой вклад в победы и ничейные игры МЮ вносил, были целые сезоны, когда благодаря Давиду МЮ оказывался в четверке, ну или не в середине таблицы. А тут Тен Хаг выпнул Де Хеа на мороз и оказалось, что МЮ без него может только проигрывать.
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FABIO48
Ответ a2wai
Зачем же ты тогда его так хотел летом сплавить, лысый?)
Что за бред? Деньги за него предлагал только Вест Хэм, им отказали. Да, за определенную сумму, его продали бы, но это можно сказать про любого игрока.
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arspurs9
По этому он сидит на банке, ага. Вот он, гений Тен Хага
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Azrail
Отдать свою жизнь за футбольный клуб?
Тен Хаг, ты болен? Такое даже для пустых громких заявлений идиотски звучит
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Борис Энгельгардт
Ответ Zlatan Ibra
Сейчас выглядит так, что и Фред был не так плох, но его Тен Хагу удалось-таки сплавить. И внезапно выяснилось, что Де Хеа офигеть какой вклад в победы и ничейные игры МЮ вносил, были целые сезоны, когда благодаря Давиду МЮ оказывался в четверке, ну или не в середине таблицы. А тут Тен Хаг выпнул Де Хеа на мороз и оказалось, что МЮ без него может только проигрывать.
не видно за счет чего Маунт (сейчас) лучше Фреда
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Н.Ф.
Если все отдадут жизни за «МЮ», то некому будет играть.
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sema mixajlov
Правильно, игрок должен заслужить место в старте, если он не из эредивизи
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Геннадий Тимченко
забыл 10хаг, кто сделал обе голевые передачи🤬
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андрэ
что ж ты фраер сдал назад
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llolishe
Поэтому в основе играет Каземейру ухахахах
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Izokot
Вся эта ересь про «умереть за эмблему» давно звучит по-детсадовски. Да, есть доморощенные, с молоком матери впитавшие любовь к определенному цвету и сочетанию букв. но просить «умирать» какого-нибудь африканца за цвета английского клуба - не знаю…
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Alexander Yavriantz
Ответ kieron
Тогда какого черта он хотел продать его!
Хотел бы продать, продал бы, за него 30 лямов предлагали. Сказали что отдадут только за крупную сумму (видимо полагали что её никто не даст, как и вышло. а если б и дали, ну тогда клуб получил бы крупную сумму чистыми, так как воспитанник.)
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a2wai
Ответ FABIO48
Что за бред? Деньги за него предлагал только Вест Хэм, им отказали. Да, за определенную сумму, его продали бы, но это можно сказать про любого игрока.
Фулхэм, который оформил все документы и не стал оформлять трансфер из-за того что сорвался переход Палиньи в Мюнхен: "Да-да, кто мы такие...")))
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FABIO48
Ответ a2wai
Фулхэм, который оформил все документы и не стал оформлять трансфер из-за того что сорвался переход Палиньи в Мюнхен: "Да-да, кто мы такие...")))
Что за выдумка про оформленные документы, не нахожу такого Как можно оформить документы не предложив денег и не получив согласие Юнайтед? Переговоры шли, но ничем не закончились. Вот новости про то, что Мактоминей отказал, легко гуглятся:

https://thepeoplesperson.com/2023/09/11/fabrizio-romano-scott-mctominay-rejected-fulham-269459/
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Мухаммад Т
Мю соберись!!
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Zlatan Ibra
Ответ Борис Энгельгардт
не видно за счет чего Маунт (сейчас) лучше Фреда
За счёт того, что Тен Хаг его хотел ещё в Аякс)
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Quintin07
Ответ Zlatan Ibra
Сейчас выглядит так, что и Фред был не так плох, но его Тен Хагу удалось-таки сплавить. И внезапно выяснилось, что Де Хеа офигеть какой вклад в победы и ничейные игры МЮ вносил, были целые сезоны, когда благодаря Давиду МЮ оказывался в четверке, ну или не в середине таблицы. А тут Тен Хаг выпнул Де Хеа на мороз и оказалось, что МЮ без него может только проигрывать.
сегодня удивился, что Макетоминей до сих пор в составе мю. Почему его не используют Тен Хаг, загадка.
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