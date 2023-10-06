Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Нант»

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«Страсбур» в пятницу примет «Нант» в 8-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Реймсом».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева встретится на выезде с «Марселем», «ПСЖ» – с «Ренном».

Чемпионат Франции

8-й тур

Страсбур – Нант
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Ницца
Дата проведения
7 октября, 18.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Монако
Дата проведения
7 октября, 22.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Гавр
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Лорьян
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Клермон
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Тулуза
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Лилль
Дата проведения
8 октября, 18.05, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – ПСЖ
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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