Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Нант»

«Страсбур» в пятницу примет «Нант» в 8-м туре Лиги 1.

В субботу « » Александра Головина сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » Далера Кузяева встретится на выезде с « », « » – с «Ренном».

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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