Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Нант»
«Страсбур» в пятницу примет «Нант» в 8-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Реймсом».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева встретится на выезде с «Марселем», «ПСЖ» – с «Ренном».
8-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 7 октября, 18.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 7 октября, 22.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.05, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.45, «Роазон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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