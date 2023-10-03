Хави: «Ямаль ознаменует собой эпоху для «Барсы», надеюсь, сравнение с Месси – не одолжение. Сочетание опыта и молодости пойдет на пользу клубу»
Хави отметил важность сочетания опыта и молодости в составе «Барселоны».
«Теперь наша команда состоит из опытных футболистов, таких, как Жоау Канселу, Марк-Андре тер Стеген, Роберт Левандовски, и молодых игроков – Гави, Алекс Бальде, Ламин Ямаль, Фермин Лопес.
Это позволяет команде двигаться вперед. Сочетание опыта и молодости, несомненно, пойдет нам на пользу.
Я надеюсь, что Ламин ознаменует собой эпоху для «Барсы», но мы не делаем ему одолжения, говоря об этом и сравнивая его с Лионелем Месси», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Порту».
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