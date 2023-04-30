Хави о сравнениях 15-летнего Ямаля с Месси и Фати: «Он похож, потому что обладает врожденным талантом»
Хави прокомментировал сравнения 15-летнего Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Ансу Фати.
– Можно ли сравнивать этих трех игроков?
– Он похожий игрок, потому что у него есть врожденный талант в атаке, который трудно найти, – сказал тренер «Барселоны».
15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?
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А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
Как же надоели эти европейцы всех со всеми сравнивать, эти вторые месси и роналду
Оставьте ребят в покое, пусть играют и творят свою историю
«Супервоспитанник» Мудрик за 100 млн, как я слышал, до сих пор разрывает Милнера )