Хави о сравнениях 15-летнего Ямаля с Месси и Фати: «Он похож, потому что обладает врожденным талантом»

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Ансу Фати Ламин Ямаль Футбол

Хави прокомментировал сравнения 15-летнего Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Ансу Фати.

– Можно ли сравнивать этих трех игроков?

– Он похожий игрок, потому что у него есть врожденный талант в атаке, который трудно найти, – сказал тренер «Барселоны».

15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?

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35 комментариев

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Алиса три семёрки ЕКХ
Напомните, пожалуйста, хоть один случай, когда сравнение молодых талантов с Месси пошло на пользу?
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Алиса три семёрки ЕКХ
Напомните, пожалуйста, хоть один случай, когда сравнение молодых талантов с Месси пошло на пользу?
Давыдов: если бы не это сравнение, о нём вообще бы никто не узнал, а так хоть звездой немного побыл, – да и по-прежнему его имя у многих на устах.
+20
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Кирилл
Самое главное, чтобы сейчас на него не навесили ярлыков, как на Фати, и он спокойно и постепенно развивался бы и подводился к основе команды.

А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
+15
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+14
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AC_Milan_7
Ответ Нефанатик
Ансу Фати вроде новый Месси нет?
Это Месси, но другого цвета
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Люблю Марго Робби
Ответ Нефанатик
Ансу Фати вроде новый Месси нет?
Скорее новый Кркич
+5
0
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Gravdaar Iyaad
Сравнили с Месси? Прощай карьера)
Как же надоели эти европейцы всех со всеми сравнивать, эти вторые месси и роналду
Оставьте ребят в покое, пусть играют и творят свою историю
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Пако
Пусть надежды связанные с этим юношей оправдаются.
+1
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Кирилл
Ответ SCHOKKKK
Если это не новый Месси или Фати, то тогда может быть новый Жутжла или Куэнка?🤣
Как там дела у Челси на 12 месте в АПЛ ?)
«Супервоспитанник» Мудрик за 100 млн, как я слышал, до сих пор разрывает Милнера )
+3
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mg-3
Ответ Кирилл
Самое главное, чтобы сейчас на него не навесили ярлыков, как на Фати, и он спокойно и постепенно развивался бы и подводился к основе команды. А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
Фати перегрузили , это ясно
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Homelender_666
Ответ Кирилл
Самое главное, чтобы сейчас на него не навесили ярлыков, как на Фати, и он спокойно и постепенно развивался бы и подводился к основе команды. А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
Также важно, чтобы не стал вторым Мориба
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Станислав Л
Ответ atomio
Я хз но с ростом 165см ему будет очень сложно в центре против топов. Видели мы Пуча, спасибо.
так он еще расти будет до 25 лет
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Lynx.DP
Ответ Аркадий Аркадич
Давыдов
Да, точно, перепутал легенд. А Козлов вроде тот кто с «Дедом Хасаном» общался и рассказывал как малолеткой без прав на дорогой машине ездил и его гаи останавливало.
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Аркадий Аркадич
Ответ Lynx.DP
Да у нас так же. Козлов был «Русским Месси» например.
Давыдов
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Lynx.DP
Ответ Gravdaar Iyaad
Сравнили с Месси? Прощай карьера) Как же надоели эти европейцы всех со всеми сравнивать, эти вторые месси и роналду Оставьте ребят в покое, пусть играют и творят свою историю
Да у нас так же. Козлов был «Русским Месси» например.
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Alexander Sragovich
Ответ Кирилл
Самое главное, чтобы сейчас на него не навесили ярлыков, как на Фати, и он спокойно и постепенно развивался бы и подводился к основе команды. А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
И Фати бы заиграл если бы не травмы. Хотя возможно еще не все с ним потеряно
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Leo
Ответ Кирилл
Самое главное, чтобы сейчас на него не навесили ярлыков, как на Фати, и он спокойно и постепенно развивался бы и подводился к основе команды. А не как повесили на Ансу ярлык «новый Месси» - и он сломался и потерялся вообще ..
Фати потерялся не из-за навешивается на него ярлыков, а из-за череды тяжелейших травм
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Homelender_666
Ответ Lionel Andres Messi 10
Давыдов: если бы не это сравнение, о нём вообще бы никто не узнал, а так хоть звездой немного побыл, – да и по-прежнему его имя у многих на устах.
Легенда. Русский Месси
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Аркадий Аркадич
Там эти новые Месси у Барсы на скамейку еще помещаются?
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sargerasxd
Началось
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За Валенсию с 1999
Куэнка и Тельо - новые Месси, а этот им в подметки не годится)
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SaH4r.
не надо никаких новых Месси и Роналду, такие футболисты как они больше не появятся на свет. Радуйтесь, что родились в их эпоху и лицезрели их игру👍🏻
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Акмал Норов
Все эти ПатиГавиПидри Ямалы игроки уровня ЛЕ, не более. Их места как раз в Парсе
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Сергей Михайлов
Если назвали новым Месси, теперь он стоит 50млн?
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Нефанатик
Ансу Фати вроде новый Месси нет?
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