Хави о сравнениях 15-летнего Ямаля с Месси и Фати: «Он похож, потому что обладает врожденным талантом»

Хави прокомментировал сравнения 15-летнего Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Ансу Фати.

– Можно ли сравнивать этих трех игроков?

– Он похожий игрок, потому что у него есть врожденный талант в атаке, который трудно найти, – сказал тренер «Барселоны».

15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?

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