Роман Павлюченко: «Для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. Думаю, в случае поражения будут изменения»
Роман Павлюченко считает, что для Гильермо Абаскаля игра с ЦСКА станет судьбоносной.
Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идет много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но там было 0:3 от «Динамо». Если сейчас будет еще и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры.
Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов – меняют тренера. Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Трудно. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения», – сказал экс-игрок «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я вот думаю, что хватит, дотряслись уже. Пусть играют с Абаскалем, пусть терпят, пусть пытаются доказать, а не как привыкли в зоне комфорта.
В каком сезоне у команды не было плохих матчей? Да ни в каком за последние лет 10.
Вышли в весну кубка, идут 4-ми (ну на начало этого тура), в чем претензии? За чемпионство, что ли, думаете, был планы бороться? Да это ж смешно.