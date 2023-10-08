Роман Павлюченко: «Для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. Думаю, в случае поражения будут изменения»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Павлюченко считает, что для Гильермо Абаскаля игра с ЦСКА станет судьбоносной.

Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идет много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но там было 0:3 от «Динамо». Если сейчас будет еще и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры.

Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов – меняют тренера. Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Трудно. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения», – сказал экс-игрок «Спартака».

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10 комментариев

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Peter Parker
«Встряска с новым тренером». Можно подумать, что с новым тренером у Зобнина с Джикией игрового интеллекта прибавится. Или Зиньковский сможет стабильно два матча сыграть, при всей симпатии болельщиков к нему. И так далее…
Я вот думаю, что хватит, дотряслись уже. Пусть играют с Абаскалем, пусть терпят, пусть пытаются доказать, а не как привыкли в зоне комфорта.
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Artie Bukko
Получается, что если проиграет ЦСКА, то армейцам кровь из носу надо увольнять Федотова? Кто-нибудь видел по десять новостей об этом каждый день за последний месяц?
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почему встряска нужна увольнением тренера, а не посадкой в глубокий запас тех, кто откровенно проваливает матчи и при этом, через агента топит коллег по команде?
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Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
т.е уволить Абаскаля правильно, а приструнить капитана который как минимум провалил матчи с зенитом(автогол) и динамо на кубок последний, а также через агента топить коллегу, который начал набирать и стал стабильнее выступать...Джикия заслуживает выхода из клуба за последние выступления не меньше Абаскаля...
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Ответ Peter Parker
«Встряска с новым тренером». Можно подумать, что с новым тренером у Зобнина с Джикией игрового интеллекта прибавится. Или Зиньковский сможет стабильно два матча сыграть, при всей симпатии болельщиков к нему. И так далее… Я вот думаю, что хватит, дотряслись уже. Пусть играют с Абаскалем, пусть терпят, пусть пытаются доказать, а не как привыкли в зоне комфорта.
именно, при одном и том же составе кардинальных перемен в игре ждать не стоит, нужно пахать за тренера, ну ок, не за тренера, а за клуб, за болельщиков, за своё имя, за то, что ты носишь красно-белую майку, многие мечтают играть в Спартаке, но не всем это дано...
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Peter Parker
Ответ Очки Дани Алвеса
Вообще не понимаю этого шороха. Ну всрали они бегущим (хотя тут наверное больше подойдет слово летящим) Крыльям, ну и что? В каком сезоне у команды не было плохих матчей? Да ни в каком за последние лет 10. Вышли в весну кубка, идут 4-ми (ну на начало этого тура), в чем претензии? За чемпионство, что ли, думаете, был планы бороться? Да это ж смешно.
Ну, в целом да. Как я не понимаю также и суеты с «игрой против ЦСКА». Для меня вот все равно с кем игра, одинаково очки дают за каждого соперника. Нет никакого смысла, если ты обыгрываешь условных армейцев, а потом раздаешь очки условному Оренбургу.
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Сергей48
Комментарий удален пользователем
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Очки Дани Алвеса
Ответ Peter Parker
«Встряска с новым тренером». Можно подумать, что с новым тренером у Зобнина с Джикией игрового интеллекта прибавится. Или Зиньковский сможет стабильно два матча сыграть, при всей симпатии болельщиков к нему. И так далее… Я вот думаю, что хватит, дотряслись уже. Пусть играют с Абаскалем, пусть терпят, пусть пытаются доказать, а не как привыкли в зоне комфорта.
Вообще не понимаю этого шороха. Ну всрали они бегущим (хотя тут наверное больше подойдет слово летящим) Крыльям, ну и что?
В каком сезоне у команды не было плохих матчей? Да ни в каком за последние лет 10.

Вышли в весну кубка, идут 4-ми (ну на начало этого тура), в чем претензии? За чемпионство, что ли, думаете, был планы бороться? Да это ж смешно.
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Ответ Artie Bukko
Получается, что если проиграет ЦСКА, то армейцам кровь из носу надо увольнять Федотова? Кто-нибудь видел по десять новостей об этом каждый день за последний месяц?
цска более основательно подходит к переменам, понимая, что для достижения результатов нужна планомерная длительная работа, мы же почему-то через 2 матча на 3 в случае неудачи требуем перемен, но так не работает грамотная система...тренера при любом исходе в дерби дёргать не нужно, а дать ему и дальше работать при этом, слив неликвид зимой и ждать результата...очевидно, что Краснодар достать будет крайне сложно, но место в тройке занять до зимы реально...
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