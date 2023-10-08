Роман Павлюченко: «Для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. Думаю, в случае поражения будут изменения»

Роман Павлюченко считает, что для Гильермо Абаскаля игра с ЦСКА станет судьбоносной.

Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идет много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но там было 0:3 от «Динамо». Если сейчас будет еще и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры.

Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов – меняют тренера. Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Трудно. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения», – сказал экс-игрок «Спартака».

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