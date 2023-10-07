Геннадий Орлов: «А почему Безбородов не должен судить «Зенит»? Четко отработал, пенальти по делу»

Геннадий Орлов оценил судейство Владислава Безбородова в матче «Сочи» – «Зенит».

Арбитр из Санкт-Петербурга впервые в карьере работал на матче «Зенита» в Мир РПЛ.

«По пенальти все очевидно. Повторы все показали. Заика же сделал это движение рукой, отодвинул ее от туловища. Хозяевам не повезло, но 11-метровый назначен верно.

Разговоры о том, что Безбородов не должен судить «Зенит»? Ну а почему не должен? Я же уже достаточно давно призывал к тому, чтобы мы отказались от географического принципа.

Хорошо, что это наконец-то произошло. Сегодня Владислав, считаю, отсудил спокойно, нормально. К нему нет претензий. Повторюсь, надо уходить от географической зависимости. Назначили Безбородова – он четко сработал, не дал поводов усомниться в себе», – сказал комментатор.

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