Геннадий Орлов: «А почему Безбородов не должен судить «Зенит»? Четко отработал, пенальти по делу»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Владислав Безбородов Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Геннадий Орлов оценил судейство Владислава Безбородова в матче «Сочи» – «Зенит».

Арбитр из Санкт-Петербурга впервые в карьере работал на матче «Зенита» в Мир РПЛ.

«По пенальти все очевидно. Повторы все показали. Заика же сделал это движение рукой, отодвинул ее от туловища. Хозяевам не повезло, но 11-метровый назначен верно.

Разговоры о том, что Безбородов не должен судить «Зенит»? Ну а почему не должен? Я же уже достаточно давно призывал к тому, чтобы мы отказались от географического принципа.

Хорошо, что это наконец-то произошло. Сегодня Владислав, считаю, отсудил спокойно, нормально. К нему нет претензий. Повторюсь, надо уходить от географической зависимости. Назначили Безбородова – он четко сработал, не дал поводов усомниться в себе», – сказал комментатор.

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6 комментариев

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Bring Me The Horizon
Да просто москвичи думают, что когда арбитры из Москвы судят матч Зенита и Московской команды, то это норм.
А если Зенит судит судья из СПб, то так уже нельзя.
Двойные стандарты как они есть
+17
-5
+12
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Deep86
А можно, чтобы Безбородов нас больше не судил? Пенальти он прошляпил, только ВАР ему подсказал, грубый фол Нобоа на Мантуане, тянувший на 100% ЖК, пропустил.
+2
0
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Кирилл.С-Пб
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Кирилл.С-Пб
Ответ Roman
хаха, серьезно? А не ты ли тут везде пишешь, про то что московские команды судят московские судьи? А сейчас это оказывается адекватно ))
Когда я такое писал? А ну?
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