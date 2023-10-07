Безбородов дал пенальти «Зениту» в матче с «Сочи» за игру Заики рукой. Клаудиньо забил

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Кирилл Заика Клаудиньо Сочи Футбол

«Зенит» забил в ворота «Сочи» с пенальти.

Команды проводят матч в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

На 7-й минуте главный арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых за игру Кирилла Заики рукой в штрафной площади. 

Полузащитник петербуржцев Клаудиньо реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя нижний угол на 9-й минуте. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит» (0:1, первый тайм). 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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29 комментариев

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Alex
Локоть оставлен, рука чистая
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-3
+47
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nurlan-zenit
Здесь только слепой может попытаться увидеть обратное. Чистая игра рукой, было движение рукой
+35
-4
+31
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Владислав Харламов
Клоун комментатор с Матч ТВ заявил в моменте, что рука прижата, можно продолжать. Это можно объяснить либо полной некомпетентностью, либо тем, что он просто не смотрел на экран в момент попадания мяча. Хотя второе и потом заявление, что руки не было, тоже являются полной некомпетентностью
+33
-5
+28
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SMART789
Ответ Alex
Локоть оставлен, рука чистая
так новость писали не для тех кто будет смотреть скриншоты и разбираться, там ФК Зенит виноват наперед уже во всем
+18
-5
+13
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KOTOV71
Заголовок " провокационный". Пеналь по делу.
+10
-3
+7
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Baobabb forever
Ответ Shumi-jr
А вы видите хоть один комментарий, где кто-то оспаривает пенальти ?
Комментатор с матч ТВ))
+5
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Razrubsis
Он выставленной рукой прервал передачу. какие сомнения могут быть? Чистый пенальти.
+7
-5
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Дмитрий9779
И ведь найдутся те кто скажет,что это фотошоп и рука была прижата😁
+6
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sob4kin.s@yandex.ru
Безбородов как раз пенальти не дал сначала
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KOTOV71
Ответ Shumi-jr
Заговоры, везде московские заговоры 😂
Вам ,как болельщику клуба страдающих от " заговоров" конечно виднее.
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Redmi Note9
Ответ Честный контроль
Безбородов должен уже давно сидеть за коррупцию, а не продолжать на ней зарабатывать.
Вместе с Гинером
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Федот Евграфович
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Ну как он мог не дать пенальти и не помочь своим землякам то у которых сидит за зарплате? Ни кто просто так платить не будет, всё нужно отрабатывать. Что Владик исправно и делает! Не зря вложены в него деньги газпрома!
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wenk
Комменты на спорте как ВАР?!
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Дмитрий9779
Ответ Владислав Харламов
Клоун комментатор с Матч ТВ заявил в моменте, что рука прижата, можно продолжать. Это можно объяснить либо полной некомпетентностью, либо тем, что он просто не смотрел на экран в момент попадания мяча. Хотя второе и потом заявление, что руки не было, тоже являются полной некомпетентностью
Выдал желаемое за действительное.
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Валерий Охотин
Ответ Gestor_36
Комментарий скрыт
У игроков Сочи спроси.
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Gestor_36
Ответ Валерий Охотин
У игроков Сочи спроси.
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Катя_СПб
Ответ Gestor_36
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Наталья Ларионова
Ответ Shumi-jr
А вы видите хоть один комментарий, где кто-то оспаривает пенальти ?
Их много и все они от болельщиков Спартака преимущественно.
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andr d
Ответ Дмитрий9779
И ведь найдутся те кто скажет,что это фотошоп и рука была прижата😁
Хочешь сказать зашквар тв не занимается фотошопом?
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