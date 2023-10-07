Безбородов дал пенальти «Зениту» в матче с «Сочи» за игру Заики рукой. Клаудиньо забил

«Зенит» забил в ворота «Сочи» с пенальти.

Команды проводят матч в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

На 7-й минуте главный арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых за игру Кирилла Заики рукой в штрафной площади.

Полузащитник петербуржцев Клаудиньо реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя нижний угол на 9-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит» (0:1, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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