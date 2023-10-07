Гончаренко о 2:2 с «Локо»: «По моментам «Урал» заслуживал победы. Все очень расстроены – в этом разница сегодняшней ничьей и прошлогодней»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Илья Помазун Александр Юшин Матч ТВ Гильерме Шеттине Андрей Егорычев Алексей Каштанов Илья Ишков Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Локомотивом».

Игра 11-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2. 

– В концовке мне понравилось отношение болельщиков и команды, все очень расстроены, небезразличны. В этом разница сегодняшней ничьей с «Локомотивом» и прошлогодней с таким же счетом. Столько выходов один на один не забили и два пенальти… Возможно, поэтому мы так и расстроены.

Мы не контролировали первые 10 минут матча и концовку, когда уже не было у нас никакой организации в обороне. Просто панически отбивались, к сожалению. А у «Локомотива» есть качественные игроки, которые умеют хорошо подавать. Тот же Дзюба умеет сбрасывать.

Психология и уровень напряжения не позволили нам выходить в атаку и придержать мяч где‑то. И очень частая проблема у нас в том, что очень часто отдаем мяч сопернику в простых ситуациях. К сожалению, пока так и есть. Здесь пока не можем изменить ситуацию. Хотя если бы счет стал 3:1, то мы бы наверняка играли более раскрепощенно.

Наверное, по моментам мы заслуживали сегодня победы все‑таки. Хотя и штанга была, и Помазун хорошо сыграл, вручил. Но играли мы все же поострее, было достаточно входов в штрафную, где мы не смогли лучше мячом распорядиться.

– Как принималось решение, что Ишков будет перебивать пенальти после того, как он уже не забил с первого раза?

– Это все‑таки какая‑то внутренняя кухня, не хотелось бы все говорить. Но считаю, мы могли бы помочь парню, вывести его из-под удара. К сожалению, такие вещи очень сильно по психологии могут бить. Наша задача – восстановить его сейчас, чтобы парень продолжал играть. Он свой, местный – тот, на кого тут рассчитываем в будущем. Он сам говорил, что уверен и хочет пробить. Но это футбол, всякое бывает.

– Замена Юшина после перерыва – реакция на два нереализованных момента?

– Саня опытный парень. Не столько даже незабитые голы сыграли роль, хотя это самое главное у нападающих. В двух моментах катить передачу, когда выходишь один на один… Надо показать вратарю по крайней мере, что ты бьешь, а не отдавать передачу в никуда. Но одна из главных причин – он теряет мяч в простых ситуациях.

– Почему заменили Шеттине?

– Его хотелось на поле подольше подержать. Но тут он получил желтую карточку. Второй момент, нужно было закрыть либо фланг, либо центр. Не могли позволить «Локомотиву» атаковать.

– Егорычев отсутствовал из‑за дисквалификации. Насколько сильно его не хватило?

– Андрей хорош в том, что забивает голы, сохраняет мяч в простых ситуациях, делает большой объем и очень хорошо обороняется. Да, нам его не хватало. Но не могу сказать, что это структурно как‑то нарушило нашу игру. Может, в каких‑то нюансах это сыграло свою роль, но у нас достаточно длинная скамейка.

– Каштанов давно не выходит. Почему?

– У Каштанова было много времени показать себя во всей красе, когда у нас отсутствовали Эрик и Шеттине. Но тогда у Алексея не было голов, к сожалению. Нападающий оценивается по голам и пасам. Это и является самой главной причиной, – сказал Гончаренко. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Олег Сагайдачный
Ишкову рановато решать матч.
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ericssons
Внутренняя кухня))) Гончаренко лично проиграл матч. -2 очка как поражение.
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Taddy Brain
Вас не удивляет, что к человеку, который был немой, вернулся дар речи?))))
+2
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max220680
Ишков сам решил бить 2-йпенальти..схватил мяч и не отдал никому..так,что сам виноват..слишком много на себя взял..а Витя не настоял..
+2
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Georgii Neverov
Жалко мальчишку, неужели не могли на перебитие пенальти поставить опытного игрока...
+1
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Алексей Бугаенко
пошел этот Гончаренко
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sportsoldfan
Крепче будет. Нечего там плакать.
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SALTAN
Ответ ericssons
Внутренняя кухня))) Гончаренко лично проиграл матч. -2 очка как поражение.
Ганчаренко важен результат. Поэтому, он бы не поставил Ишкова на пенальти.
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