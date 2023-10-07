Галактионов о 2:2 с «Уралом»: «В «Локо» играют молодые ребята, им свойственны нестабильность, перепады. Очко – это движение вперед»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Константин Марадишвили Евгений Морозов Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Уралом».

Матч 11-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. 

– У «Локомотива» было очень много провалов в обороне, «Урал» создал массу голевых моментов. Как можете это прокомментировать?

– А как вы прокомментируете большое количество голевых моментов у «Локомотива» и провалов в игре соперника? Давайте быть объективными – ошибки были у всех. По качеству игры первый тайм, на наш взгляд, у нас был достаточно неплохой, мы создавали моменты.

После перерыва соперник реализовал свой момент, заработал 11‑метровый. Мы немного отдали этот отрезок, поэтому и получили гол. Здесь нужно немного подправить, убрать ляпы в обороне. Такие легкие ошибки мы не имеем права допускать.

Команда бьется, все нацелены показать результат. Это уже система, что команда в концовках вырывает свои очки. Здесь движение вперед в любом случае есть.

– Как вам игра Морозова?

– Мы отдельно игроков не комментируем. Ошибки бывают у всех, в том числе результативные.

У нас играют молодые ребята, которым свойственна нестабильность, перепады в их игре бывают. Это мы поправим. Они набирают опыт под давлением, когда стараются играть первым номером. Когда играешь от себя, то ожидания больше. Двигаемся дальше.

– Сегодня впервые в чемпионате России вы выпустили в старте Марадишвили. Почему вы приняли такое решение?

– Потому что он последние матчи провел неплохо, работает хорошо в тренировочном процессе. У него были хорошие матчи в Кубке России. Кроме того, Карпукас отсутствовал из‑за повреждения. Мы решили не менять ту пару опорных полузащитников, которая проводила последний матч в Кубке России.

Екатеринбург для меня знаковый город. Мы здесь выходили на чемпионат Европы с молодежной сборной. Здесь приятная атмосфера. Спасибо большое всем болельщикам, которые пришли поддержать обе команды. Мы тоже здесь играем удачно. Набранное очко – это движение вперед. Двигаемся дальше, – сказал Галактионов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Фут.Боль
Характер у команды точно есть, сколько раз уже вытаскивали казалось бы безнадежные матчи.
+11
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Юрий Луговой
Ответ zpby23@gmail.com
да ёлки палки, марадишвили ноль, все пасы назад, медленно, неужели у нас тренер слепой,
Карпукас с повреждением, мы не манчестер сити, равнозначных замен нет. тем более Марадишвили как показывает практика, лучше играет ближе к атаке, чем опорника
+2
0
+2
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Serega Ac-Milan
Матч получился содержательный и динамичный, жаль не победили.
+1
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Антон Челышев
Крутой матч по факту
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max bogomazov
Ну как Сильянов с Ненаховым играют в обороне это капец.
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