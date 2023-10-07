Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Уралом».

Матч 11-го тура Мир закончился ничьей со счетом 2:2.

– У « » было очень много провалов в обороне, « » создал массу голевых моментов. Как можете это прокомментировать?

– А как вы прокомментируете большое количество голевых моментов у «Локомотива» и провалов в игре соперника? Давайте быть объективными – ошибки были у всех. По качеству игры первый тайм, на наш взгляд, у нас был достаточно неплохой, мы создавали моменты.

После перерыва соперник реализовал свой момент, заработал 11‑метровый. Мы немного отдали этот отрезок, поэтому и получили гол. Здесь нужно немного подправить, убрать ляпы в обороне. Такие легкие ошибки мы не имеем права допускать.

Команда бьется, все нацелены показать результат. Это уже система, что команда в концовках вырывает свои очки. Здесь движение вперед в любом случае есть.

– Как вам игра Морозова?

– Мы отдельно игроков не комментируем. Ошибки бывают у всех, в том числе результативные.

У нас играют молодые ребята, которым свойственна нестабильность, перепады в их игре бывают. Это мы поправим. Они набирают опыт под давлением, когда стараются играть первым номером. Когда играешь от себя, то ожидания больше. Двигаемся дальше.

– Сегодня впервые в чемпионате России вы выпустили в старте . Почему вы приняли такое решение?

– Потому что он последние матчи провел неплохо, работает хорошо в тренировочном процессе. У него были хорошие матчи в Кубке России. Кроме того, Карпукас отсутствовал из‑за повреждения. Мы решили не менять ту пару опорных полузащитников, которая проводила последний матч в Кубке России.

Екатеринбург для меня знаковый город. Мы здесь выходили на чемпионат Европы с молодежной сборной. Здесь приятная атмосфера. Спасибо большое всем болельщикам, которые пришли поддержать обе команды. Мы тоже здесь играем удачно. Набранное очко – это движение вперед. Двигаемся дальше, – сказал Галактионов.

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