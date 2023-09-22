Семак о том, почему Адамов еще не играл за «Зенит»: «Абсолютно нормальная ситуация. Нужно адаптироваться к нашим тренировкам»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Васютин Денис Адамов Футбол

Сергей Семак объяснил, почему Денис Адамов еще не играл за «Зенит».

– Вопрос по поводу Дениса Адамова. В этом сезоне он не провел еще ни одного официального матча, в Кубке России, где потенциально у него есть возможность выступить, сыграл Александр Васютин. Что можете сказать о его готовности играть, о его перспективах и как он адаптировался к роли третьего вратаря в «Зените»?

– Что касается первого, второго и третьего – это понятие номинальное. У нас три вратаря.

На сегодняшний день основным является Миша Кержаков – он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция.

Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде.

То, что это талантливый вратарь, что мы на него надеемся и рассчитываем, это и так понятно, иначе мы бы его не пригласили. Сейчас все зависит от него.

Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть.

С тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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4 комментария

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Игорь Новиков
Не понятно, почему не дать ему поиграть в Кубке. Уровень Васютина предельно понятен.
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tolstiy
к васютину по матчу (причём не первому) очень много вопросов, вообще ощущение такое- что зенит играет без вратаря... а вот пенальти тащит на ура....
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Merlsk
Ну, как Ренана бросать с колёс в основу, так норм. (:
PS Без претензий, просто наблюдение. (:
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Вертуальный Человек
Ответ tolstiy
к васютину по матчу (причём не первому) очень много вопросов, вообще ощущение такое- что зенит играет без вратаря... а вот пенальти тащит на ура....
Согласен, единственные полезные действия - это то, что пенальти тащил. По игре были пару сейвов, но там где были голы, там Саша мог выручить, но что-то не пошло
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