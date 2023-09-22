Семак о том, почему Адамов еще не играл за «Зенит»: «Абсолютно нормальная ситуация. Нужно адаптироваться к нашим тренировкам»

Сергей Семак объяснил, почему Денис Адамов еще не играл за «Зенит».

– Вопрос по поводу . В этом сезоне он не провел еще ни одного официального матча, в Кубке России, где потенциально у него есть возможность выступить, сыграл . Что можете сказать о его готовности играть, о его перспективах и как он адаптировался к роли третьего вратаря в « »?

– Что касается первого, второго и третьего – это понятие номинальное. У нас три вратаря.

На сегодняшний день основным является Миша Кержаков – он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция.

Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде.

То, что это талантливый вратарь, что мы на него надеемся и рассчитываем, это и так понятно, иначе мы бы его не пригласили. Сейчас все зависит от него.

Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть.

С тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу, – сказал главный тренер «Зенита» .

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