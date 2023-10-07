Черчесов о «Спартаке»: «То про одну команду говорят, то про другую. Я ни с кем не общался, сейчас нет предпосылок для слухов»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб рассматривает 60-летнего специалиста в качестве замены Гильермо Абаскалю. 

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата.

Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему – ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом – знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

После 10 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. 

«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет

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15 комментариев

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Тиджани Бабангида
Вообщем, Черчесов готов.
+7
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manchester791@icloud.com
Принято
+5
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Байкальский
Не о назначении, а о принятии командования.
+5
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Геннадий Тимченко
Ответ </c/>
не исключено, этот человек уволенный в 2008 Валерой не сказал последнего слова у нас, ему нужно было и дальше доверять команду, не смотря на его закидоны и ссору с тогдашними лидерами, вероятно второй сезон мог быть куда успешнее в плане результата...
он составит команду из игроков, приведенных дружественным агентом, а действующий состав попробует через того же агента продать 👏👏👏
+2
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T622222
Ну значит уже в понедельник узнаем (
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Дмитрий Шершнев
Я называю это не переговоры. Это разговоры.
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Ответ T622222
Ну значит уже в понедельник узнаем (
маловероятно, я бы на месте руководства сейчас не тренера искал, а подмену Соболеву, которого оставили одного на пол сезона без внятного ему дублёра...
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Мукунку хороший
Пока руки в маринаде
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Александр Сандалов
не слухи о возможном назначении в Спартак ,а передача не совсем достоверной информации, передающийся от одних лиц к другим о принятии главнокомандования "народной "команды
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Дмитрий Коротаев
Значит уже договорились
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Alexandr Sokolov
не позавидуешь сейчас болельщикам спартака
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Ответ Тиджани Бабангида
Вообщем, Черчесов готов.
не исключено, этот человек уволенный в 2008 Валерой не сказал последнего слова у нас, ему нужно было и дальше доверять команду, не смотря на его закидоны и ссору с тогдашними лидерами, вероятно второй сезон мог быть куда успешнее в плане результата...
+2
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Ответ Геннадий Тимченко
он составит команду из игроков, приведенных дружественным агентом, а действующий состав попробует через того же агента продать 👏👏👏
в принципе весь мир так работает, а в нашем чемпионате такая схема работала с Бердыевым, когда по несколько игроков из клуба в клуб ходили за тренером, к слову, обновить состав зимой не помешает, по крайне мере несколько ветеранов заслуженно нужно убрать из состава, наигрались я бы сказал...
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