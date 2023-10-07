Черчесов о «Спартаке»: «То про одну команду говорят, то про другую. Я ни с кем не общался, сейчас нет предпосылок для слухов»

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб рассматривает 60-летнего специалиста в качестве замены Гильермо Абаскалю.

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата.

Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему – ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет.

Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом – знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

После 10 проведенных туров Мир « » занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет

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