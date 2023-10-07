Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Берарди в «Ювентус» летом: «Предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы»
Джованни Карневали рассказал о срыве перехода Доменико Берарди в «Ювентус».
«Меня удивляет, что многие топ-клубы до сих пор не смогли приобрести Берарди. Ведь это же топ-игрок!
«Ювентус» был близок к подписанию Берарди минувшим летом, но сделка сорвалась, поскольку предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы», – сказал исполнительный директор «Сассуоло».
В 6 матчах сезона Серии А на счету вингера 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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И руководство всё устраивает...