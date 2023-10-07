Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Берарди в «Ювентус» летом: «Предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы»

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Джованни Карневали Футбол

Джованни Карневали рассказал о срыве перехода Доменико Берарди в «Ювентус».

«Меня удивляет, что многие топ-клубы до сих пор не смогли приобрести Берарди. Ведь это же топ-игрок!

«Ювентус» был близок к подписанию Берарди минувшим летом, но сделка сорвалась, поскольку предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы», – сказал исполнительный директор «Сассуоло».

В 6 матчах сезона Серии А на счету вингера 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Cheah
Берарди отлиный парень, старательный. Но не к физруку, бесполезно...
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Kubinec_
Берарди топарь, но ему скоро 30ка и Джунтоли не будет переплачивать. Соуле в аренде во Фрозиноне классный футбол пока показывает и он бесплатный )
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Valik Slovo
Ответ Cheah
Берарди отлиный парень, старательный. Но не к физруку, бесполезно...
Мда кто бы мог подумать, что Ювентус превратится в клуб на игру которого просто невыносимо смотреть.
И руководство всё устраивает...
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