Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Берарди в «Ювентус» летом: «Предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы»

Джованни Карневали рассказал о срыве перехода Доменико Берарди в «Ювентус».

«Меня удивляет, что многие топ-клубы до сих пор не смогли приобрести . Ведь это же топ-игрок!

« » был близок к подписанию Берарди минувшим летом, но сделка сорвалась, поскольку предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы», – сказал исполнительный директор « ».

В 6 матчах сезона Серии А на счету вингера 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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