«Ювентус» договорился с Берарди о 4-летнем контракте на 3 млн евро в год. «Сассуоло» предложат 20+4 млн и игрока за 6-7 млн

«Ювентус» сделает предложение по лучшему бомбардиру «Сассуоло» Доменико Берарди.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложит за итальянца 20+4 млн евро. Также в сделку хотят включить игрока ценой 6-7 млн – например, 20-летнего хавбека .

На данный момент клубы расходятся в оценке Соуле, а «Сассуоло» больше привлекает 19-летний , забивший 1 гол и сделавший 1 результативную передачу в 12 матчах Серии А в прошлом сезоне. Интерес к англичанину также проявляет «Болонья» и клубы АПЛ, один из которых недавно сделал предложение на 16 млн евро. « » не хочет расставаться с Айлингом, его вряд ли включат в сделку по .

Пока « » не очень активен в переговорах, хотя Берарди и его окружение ясно дали клубу понять, что игрок хочет перейти в «Ювентус».

«Юве» уже согласовал с Берарди условия личного контракта. В случае перехода он подпишет 4-летний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Берарди забил 12 голов (7 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 26 матчах Серии А, став лучшим игроком «Сассуоло» по обоим показателям.

Статистику 29-летнего игрока можно изучить здесь.

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