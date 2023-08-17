«Ювентус» договорился с Берарди о 4-летнем контракте на 3 млн евро в год. «Сассуоло» предложат 20+4 млн и игрока за 6-7 млн

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Сэм Айлинг Матиас Соуле Футбол

«Ювентус» сделает предложение по лучшему бомбардиру «Сассуоло» Доменико Берарди.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложит за итальянца 20+4 млн евро. Также в сделку хотят включить игрока ценой 6-7 млн – например, 20-летнего хавбека Матиаса Соуле.

На данный момент клубы расходятся в оценке Соуле, а «Сассуоло» больше привлекает 19-летний Сэм Айлинг, забивший 1 гол и сделавший 1 результативную передачу в 12 матчах Серии А в прошлом сезоне. Интерес к англичанину также проявляет «Болонья» и клубы АПЛ, один из которых недавно сделал предложение на 16 млн евро. «Ювентус» не хочет расставаться с Айлингом, его вряд ли включат в сделку по Берарди.

Пока «Сассуоло» не очень активен в переговорах, хотя Берарди и его окружение ясно дали клубу понять, что игрок хочет перейти в «Ювентус».

«Юве» уже согласовал с Берарди условия личного контракта. В случае перехода он подпишет 4-летний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год без учета бонусов. 

В прошлом сезоне Берарди забил 12 голов (7 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 26 матчах Серии А, став лучшим игроком «Сассуоло» по обоим показателям.

Статистику 29-летнего игрока можно изучить здесь.

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11 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Ответ vrisimo
Трансфер, который запоздал на пару лет.
Лет на 5-6.
+26
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+26
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vrisimo
Трансфер, который запоздал на пару лет.
+15
-1
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Василий Монксик
У Юве очень сильный состав,жаль тренер физрук автобусный,так что толку не будет ...
+10
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ЕгориЙ
Есть ощущение, что не тот возраст чтобы уходить. А так останься в команде, заверши в ней карьеру и будешь легендой клуба.
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Reanimation
Кажется, его можно убирать из фентези ;)
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Алексей Гусев
Суле за 6-7, только с контрвыкупом за 10-15.
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Halicarnassus
Нет ну с Берарди Кьезой и Костичем можно любые фланги вскрывать. Влахович при должной игре забьет 25 в серии А. Аллегри , когда ты уже осмелеешь. Если бы у Сарри был этот состав , а не Криштианусы , Ювентус сейчас не вылазил из полуфиналов ЛЧ
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Юлия Закаблукова
Сердце сасуоло, и лучший её игрок в истории, столько очков вытянул для них
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Ложный Латераль
Боули: "А почему на такой короткий срок? Не верят, что игрок заиграет?"
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градус ненависти
Легенда трансферных окон имени Гайтана все равно никуда не перейдёт
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Василий Монксик
У Юве очень сильный состав,жаль тренер физрук автобусный,так что толку не будет ...
Полностью согласен, беда Ювентуса это Аллегри
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