Гаджи Гаджиев: «Зарубежные тренеры не могут поднять российский футбол – только наши»

Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными.

«Чтобы сказать, кто сильнее как тренер, или , нужны критерии, которые понятны всем. Если бы сравнение было с , то я бы сказал, что Романцев сильнее, потому что у него были трофеи. Но без трофеев как оценивать? Сейчас мы можем видеть только игры Абаскаля, поэтому сложно дать оценку.

Еще нужно смотреть, откуда тренер. Если он гражданин России и не заметно превосходства зарубежного специалиста, то нужно отдавать предпочтение своему. Только российские тренеры, особенно детские, могут поднять российский футбол.

Тренеры зарубежные тоже нужны, они могут помочь, но поднять они не смогут, потому что это слишком сложная задача. Если только с одним клубом достигнуть какого-то результата — это да», — сказал президент махачкалинского «Динамо».

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