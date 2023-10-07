Гаджи Гаджиев: «Зарубежные тренеры не могут поднять российский футбол – только наши»

Теги премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Дмитрий Аленичев Олег Романцев Гильермо Абаскаль Футбол

Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными.

«Чтобы сказать, кто сильнее как тренер, Абаскаль или Аленичев, нужны критерии, которые понятны всем. Если бы сравнение было с Романцевым, то я бы сказал, что Романцев сильнее, потому что у него были трофеи. Но без трофеев как оценивать? Сейчас мы можем видеть только игры Абаскаля, поэтому сложно дать оценку.

Еще нужно смотреть, откуда тренер. Если он гражданин России и не заметно превосходства зарубежного специалиста, то нужно отдавать предпочтение своему. Только российские тренеры, особенно детские, могут поднять российский футбол.

Тренеры зарубежные тоже нужны, они могут помочь, но поднять они не смогут, потому что это слишком сложная задача. Если только с одним клубом достигнуть какого-то результата — это да», — сказал президент махачкалинского «Динамо».

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5 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Дик Адвокат, Массимо Каррера, Спаллетти, Божович и Петржела передают тебе горячий привет. С учетом того, что Гончаренко -белорус, можно и его добавить)
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Михаил1970
Погружали на дно Гаджиевы, а поднимать будут Аленичевы.
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Dani Schestov
Было б что поднимать
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MihuS
Тут не в тренерах дело- зарубежных или же наших, руководство менять надо…
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kpvhmsvb2g
«только наши жопы» продолжил Гаджиев
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